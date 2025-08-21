Войната в Украйна:

НА ЖИВО: Левски - АЗ Алкмаар, следете тук!

21 август 2025, 21:32 часа 1199 прочитания 0 коментара
Тази вечер българският футболен тим Левски посреща нидерландския гранд АЗ Алкмаар в първа среща от плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите. Двубоят ще се изиграе на националния стадион "Васил Левски", като е с начален час 21:00 българско време. "Сините" се нуждаят от добър резултат преди реванша в Нидерландия след седмица, като можете да проследите срещата Левски - АЗ Алкмаар НА ЖИВО в Actualno.com!

Левски - АЗ Алкмаар: Кога и къде да гледаме мача

РАЗВОЙ НА МАЧА

Първо полувреме

Левски започна с домакински натиск, вдъхновен от многобройните привърженици по трибуните. "Сините" опитаха няколко атаки към противниковата врата, но без да се стигне до нещо опасно. В 15-ата минута дойде и първата опасна ситуация пред вратата на Светослав Вуцов. Човекът във форма за АЗ - Трой Парът, изведе Меес де Вит, а той стреля опасно към вратата на Левски, но не намери целта.

Състави

Левски: Вуцов, Алдаир, Димитров, Макун, Майкон, Търдин, Рилдо, Митков, Петков, Бала, Кирилов

АЗ Алкмаар: Овусу-Одуро, Де Вит, Пенетра, Гоеш, Каслус, Купмайнерс, Смит, Класи, Йенсен, Парът, Садик

Левски

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски АЗ Алкмаар Лига на конференциите
