Бивша №1 предупреди Синер и Алкарас, че липсата на мачове няма да се отрази на Джокович

През 2023 г. Новак Джокович стана първият тенисист в историята, който спечели 24 титли от Големия шлем, след като триумфира на US Open. Оттогава Яник Синер и Карлос Алкарас се утвърдиха като доминиращи сили и никой освен тях не е спечелил "мейджър" турнир от 2024 г. насам. Що се отнася до Джокович, той игра един финал на Уимбълдън 2024, който загуби от Алкарас. Тази година сърбинът постоянно постига добри резултати на ниво Голям шлем, като се класира на 1/2-финал в трите турнири до момента.

Наредиха Джокович сред фаворитите в Ню Йорк

На Australian Open настоящият №7 в света се оттегли срещу Александър Зверев, преди да загуби от Синер на Ролан Гарос и Уимбълдън. Преди да се изправи срещу италианеца на 1/2-финала в Лондон, Джокович контузи крака си при лошо падане. 38-годишният тенисист не е играл от Уимбълдън насам и някои твърдят, че липсата на мачове само затруднява вярата в шансовете му на US Open.

Бивша №1 оцени шансовете на Ноле на US Open

Не и според бившата №1 в света Ана Иванович, която оцени шансовете на сънародника си за триумф в Ню Йорк в интервю пред Sporty. Тя вярва, че физическата и психическата сила на Новак Джокович все още са налице: "Мисля така. Той е наистина изключителен и макар да говорих за годините му, той не е толкова стар. Все още е силен психически и е в много добра физическа форма."

"Разбира се, това е голямо натоварване за тялото и той намалява броя на турнирите, в които участва, което е напълно логично. Но в същото време тази липса на мачове и натрупаната чрез тях кондиция може да се окаже решаваща в заключителните етапи на един турнир. Все пак, възстановяването му след мачовете, физическата му сила и психическа устойчивост са все още налице, така че определено мога да го видя да стигне далеч", вярва Иванович.

