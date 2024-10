Депортиран два пъти: Албански сериен крадец се промъкна отново в Лондон и показа скъпата си кола (ВИДЕО)

Албански сериен крадец, който два пъти е бил арестуван и депортиран от Обединеното кралство, се промъкна отново в Лондон, за да се изфука със скъпата си кола, пише Daily Mail.

28-годишният Дориан Пука, облечен в маркова тениска, публикува видео как шофира суперавтомобила си за 300 000 паунда в своите акаунти в Instagram и TikTok.

Откакто се завърна във Великобритания, Пука показа други луксозни автомобили. Други публикации в социалните медии го показаха как се наслаждава на вечери в местните барове за наргиле, гощава роднини с ястия от висок клас и разопакова чисто нов скъп часовник - всичко това без агент на граничните сили или полицай.

'We're being made mugs of.'@Nigel_Farage reacts to an Albanian burglar who is seeking asylum in the UK flaunting a £300,000 Ferrari whilst being filmed. pic.twitter.com/NXdJmIC91l