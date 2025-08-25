Индия реагира на китайския проект на века: Ще строи свой гигантски язовир

Индия планира изграждането на собствен гигантски язовир заради опасения, че проект на Китай в съседен Тибет може да намали водните потоци на река Ярлунг Цангпо с до 85 процента през сухия сезон, предаде Ройтерс, като се позова на правителствен анализ и източници, запознати с въпроса. Според Делхи китайският язовир, оценен на 170 милиарда долара, ще позволи пренасочването на до 40 милиарда кубически метра вода – над една трета от количеството, което достига индийската граница всяка година.

Опасения от суша

Индийските власти се опасяват, че това може да има сериозни последици през месеците без мусони, когато големи части от страната страдат от суша.

Още: Китай започна проекта на века: Ще произвежда повече енергия от всички АЕЦ във Франция, взети заедно

Затова в отговор Индия ускорява плановете за изграждането на язовир с капацитет за съхранение от 14 милиарда кубически метра. Той трябва да облекчи недостига на вода през сухия сезон и да намали риска от внезапни наводнения, ако Пекин освободи големи водни маси. Индийската хидроенергийна компания NHPC вече е придвижила проучвателни материали на място под охраната на въоръжени полицаи.

Плановете срещат остра съпротива сред местните жители в щата Аруначал Прадеш, където поне 16 села и около 10 хиляди души могат да бъдат пряко засегнати. Общности от местната етническа група Ади организират блокади и разрушават инфраструктура, за да попречат на работата.

"Кардамонът, оризът, джакфрутът и крушите, които отглеждаме на тази земя, ни помагат да образоваме децата си и да изхранваме семейството си. Ще се борим до смърт срещу язовира", заяви местен търговец, цитиран от агенцията.

Още: Китай премахва някои ограничения върху износа за Индия

Експерти предупреждават, че изграждането на масивни язовири в сеизмично активния регион крие риск от свлачища и наводнения. "Китайският язовир се строи в зона с висока сеизмичност и екстремни метеорологични явления. Това поражда опасения относно безопасността на съоръженията", коментира Саянангшу Модак от Университета в Аризона.

Индийското външно министерство съобщи, че въпросът е бил повдигнат по време на среща на външния министър Субраманям Джайшанкар с китайския му колега на 18 август. От кабинета на премиера Нарендра Моди и компанията не са коментирали темата пред Ройтерс.

Китайското външно министерство по-рано заяви, че хидроенергийните проекти на страната са преминали научна оценка и няма да окажат неблагоприятно въздействие върху водните ресурси и екологията в страните по течението.