Swallow the Sun се завръщат в България през 2026 г.

10 години по-късно финландската дет/дуум метъл банда Swallow the Sun се завръща в България за втория си концерт у нас, който ще се състои на 25 март 2026 г. в клуб Joy Station в София, съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises. Билети могат да бъдат закупени в мрежата на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно"), касите на магазини "Фантастико", както и онлайн на http://bit.ly/4mkpyG5. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.

За Swallow the Sun

Групата е основана през 2000 г. и за повече от две десетилетия има издадени девет дългосвирещи албума, един EP и един лайв албум. За това време Swallow the Sun се затвърждава като една от най-красиво меланхоличните метъл банди, държейки топ позиции в музикалните класации във Финландия, като дори печелят и финландското "Грами".

Чрез актуалната им творба "Shining" (2024) Swallow The Sun правят първата крачка към непознатото. Определят албума като изключителен не само заради красотата и чистата енергия на парчетата в него, но и защото бандата се е насочила към нещо ново, по-светло, което да ги отведе в различни сфери.

Очакваме скоро да разберем дали и коя ще бъде подгряващата банда, която ще открие втория концерт на Swallow the Sun в България.

