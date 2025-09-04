Десетки миграни изглежда са били убити на претъпкано корабче на път за Испания

Испанската полиция разследва смъртта на 72-ма мигранти, които са се опитали да достигнат Канарските острови с лодка от Африка. Смята се, че хората са били убити и телата им са били хвърлени зад борда на препълнено с мигранти корабче, което се е повредило в морето, съобщава испанският вестник OkDiario.

Според неофициална информация, между 20 и 30 мигранти са настанени в бежански центрове на Канарските острови, като някои от тях са казали на разследващите, че няколко мигранти също са починали от жажда и глад, а други са се хвърлили зад борда, след като са страдали от делириум, причинен от дехидратация. Корабчето е получило повреда в двигателя и е било намерено от испанската брегова охрана.

Уникалното е, че всъщност бреговата охрана е спасила 251 души, а корабчето е намерено на 265 мили от Канарските острови. То е било забелязано от търговски кораб на 24 август и той е подал необходимия сигнал.

Говорител на испанската полиция официално каза следното: "Няколко души, свързани с тези събития, бяха арестувани. Задържаните ще дадат показания в полицията и през следващите дни ще бъдат предоставени на разположение на компетентния съдебен орган".

😱 Massacre en route to Europe: migrants killed 72 people



Daily Mail reports that on a migrant boat from Africa heading to the Canary Islands, a mass killing took place. The vessel broke down and drifted about 400 km from shore.



Out of 320 passengers, some — facing shortages of… pic.twitter.com/F7qx54EaQc — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2025

През юни испанската полиция потвърди, че е започнала разследване, след като телата на петима мигранти бяха открити в морето край Балеарските острови с вързани ръце и крака.

