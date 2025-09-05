Войната в Украйна:

Британският вицепремиер с оставка заради укрити данъци

05 септември 2025, 15:28 часа 241 прочитания 0 коментара
Британският вицепремиер и министър по въпросите на жилищното строителство Анджела Рейнър подаде оставка днес, след като призна, че е платила по-малък данък върху новата си къща. Рейнър е осмият член на кабинета на премиера Киър Стармър, който напуска поста си. Стармър декларира пълната си подкрепа за Рейнър, когато тя първоначално бе обвинена, че умишлено се е опитала да избегне плащането на съответната данъчна ставка върху новопридобития си имот.

Рейнър е придобила апартамент в английския морски курорт Хоув, като е смятала, че няма да трябва да плаща по-високата данъчна ставка, която се начислява при покупка на втори дом.

След като е потърсила допълнителен правен съвет, тя заяви, че е допуснала грешка и предприема стъпки за плащането на допълнителния данък.

„Дълбоко съжалявам за решението си да не потърся допълнителна специализирана данъчна консултация... Поемам пълна отговорност за тази грешка“, написа Рейнър в писмо до Стармър, цитирана от Ройтерс.

В отговор той заяви, че натъжен, че нейният мандат в правителството е приключил по този начин, но решението да се оттегли е правилно.

Стармър се сблъсква с нови проблеми на фона на опитите да възстанови авторитета си и имиджа на партията, който беше накърнен от обвинения, че той е получил скъпи подаръци, включително дрехи и билети за концерти, от дарители.

Оставката на осем министри и зам.-министри в правителството на Стармър, което е на власт от юли миналата година, представлява най-големият брой оставки в началото на управленски мандат от поне 1979 година.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
