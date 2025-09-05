Тревожни сигнали: Иран действа по химически оръжия чрез едни от най-мощните си проксита

Министърът на информацията на Йемен Моамар Еряни обвини бунтовниците хути в производството на химически оръжия от контрабандни компоненти. Според него страната, която открито застава зад хутите - Иран, участва активно. Той заяви пред The National, че оценката му се основава на скорошна информация от няколко източника. "Терористичната милиция на хутите е създала фабрика за производство на химически оръжия под прякото наблюдение и управление на ирански експерти", твърди Еряни.

"Режимът в Техеран наскоро контрабандно е внесъл в контролираните от него райони партиди от токсични газове и материали, използвани за производството им. Нашите потвърдени данни сочат, че милицията вече е започнала да подготвя тези смъртоносни материали и да ги монтира на балистични ракети и дронове", каза още министърът.

Арсеналът на бунтовниците хути

Хутите са тежко въоръжена милиция, която контролира столицата Сана и голяма част от северната и западната част на Йемен. От началото на гражданската война през 2014 г. групата постоянно разширява своя арсенал и представлява сериозна заплаха за съседните държави и международното корабоплаване.

До края на 2018 г. хутите разчитаха на балистични ракети, иззети от складовете на йеменската армия. През последните пет години обаче те преминаха към далекобойни дронове с експлозиви, способни да се измъкват от радарите.

Много от оръжията им първоначално бяха базирани на ирански проекти или директно доставяни от Техеран, но според някои медийни съобщения хутите вече са станали до голяма степен самодостатъчни в изграждането и развитието на своя арсенал.

Снимка: Getty Images

Йемен вижда "катастрофални сценарии"

"Това представлява изключително опасна ескалация и грубо нарушение на международното право, Конвенцията за химическите оръжия и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен", заяви Еряни.

"Въвеждането на международно забранени оръжия в арсенала на милицията на хутите надхвърля традиционната заплаха, която представляват балистичните ракети и дроновете. Това поставя региона и света пред катастрофални сценарии", добави той.

Два източника на The National, близки до правителството в Йемен, потвърждават, че наскоро е бил изпратен поверителен доклад до президентството, в който се посочват подробно местата, където се подозира, че хутите произвеждат забранени оръжия.

Контрабандните пратки са пристигнали през тази година. Единият източник добавя, че друга пратка - този път с конвенционални оръжия - е била заловена миналия месец от йеменските сили. Задържаните контрабандисти са признали, че са правили предишни опити да вкарат в страната химически прекурсори и компоненти за забранени оръжия.

САЩ похвалиха йеменските сили под командването на генерал Тарик Салех, племенник на покойния президент Али Абдула Салех, за прехващането на тази пратка в пристанището на Аден. Централното командване на Щатите заяви, че операцията е разкрила дронове, реактивни двигателни системи, безжични устройства и усъвършенствани компоненти за управление.

Товарът, предназначен за контролираното от хутите пристанище Ходейда на Червено море, е бил конфискуван по време на съвместна инспекция от антитерористични, митнически и полицейски единици, в координация с прокуратурата и пристанищните власти.

Еряни призова ООН, Съвета за сигурност на ООН, Организацията за забрана на химическите оръжия и всички страни да предприемат "спешни и ефективни действия за спиране на тези тежки нарушения, разследване на контрабандата на химически материали и предоставяне на реална подкрепа на легитимното правителство за възстановяване на държавата и разширяване на властта му над цялата територия на Йемен".

Бивши генерали от йеменската армия по-рано заявиха пред The National, че Иран вече е много добре подготвен в презареждането на групата чрез контрабанда по море, като използва граждански кораби и пренася доставките до отдалечени заливи и пристанища.

Снимка: Getty Images

Иран и "Оста на съпротивата"

Подобно на "Хизбула" в Ливан и различни въоръжени фракции в Ирак, хутите са част от така наречената "Ос на съпротивата" – коалиция от войнствени групи в региона, водена от Иран. Алиансът беше значително отслабен през изминалата година, особено след убийството на лидера на "Хизбула" Хасан Насрала, считан за централна фигура в организацията, и на най-висшия генерал в Иран в началото на 12-дневната война с Израел.

САЩ отдавна обвиняват Техеран, че снабдява хутите с оръжия и компоненти за производството на ракети и дронове. В началото на 2015 г. висшият командир на Ислямската революционна гвардия Есмаил Гани, който сега оглавява мощната сила "Кудс" (част от Революционната гвардия), заяви публично, че "тези, които защитават Йемен, са били обучени под флага на Ислямската република“, но отрече да се занимава с контрабанда на оръжия в разкъсваната от война страна.

"Химически лаборатории"

"Ясно е, че иранският проект отива по-далеч, превръщайки йеменската територия в тайни лаборатории за производство и тестване на токсични, химически и биологични агенти“, заяви Еряни.

От началото на войната в Ивицата Газа хутите се опитват да разширят регионалната си роля, като атакуват кораби в Червено море, за които твърдят, че са свързани с Израел или с техните съюзници, и изстрелват ракети и дронове към израелска територия.

Миналата седмица Израел уби най-малко 10 цивилни правителствени служители от хутите, включително министър-председателя на непризнатото им правителство. Това е ескалация, която подчерта, че милицията е нарастваща глобална заплаха за сигурността: Хутите погребаха редица министри, убити от Израел, и обещаха отмъщение.

Производството на химически оръжия изисква специфични промишлени прекурсори, специализирано оборудване и обучени химици. Самите химикали често са с двойно предназначение, което означава, че имат легитимни приложения в селското стопанство или промишлеността, но могат да бъдат преработени и в оръжейни агенти.