Глас от Сърбия: Вучич обещава летящи коли на хора без канализация

Сръбският президент Александър Вучич лансира старата си идея за летящи коли на хора, които нямат канализация и на които току-що е поскъпнал тока. Това коментира Биляна Степанович, главен редактор на New Economy пред сръбския вестник "Данас" във връзка с новината от Вучич в Пекин за летящи коли в Сърбия до края на следващата година. Според Биляна Степанович вероятно се надява да ги впечатли, но според нея готиното е твърде скъпо за тях, ако изобщо могат да си го позволят.

Ще дочака ли Вучич летящите коли

Степанович вярва, че самият президент няма да може да се наслади на летящи коли по това време.

Според нея, въпреки че Вучич е обявил идеята за края на 2026 г., въпросът е дали Сръбската прогресивна партия (СПС) ще бъде на власт към този момент. ОЩЕ: На фона на трагедията в Нови Сад: Вучич се помоли на Си за още китайски инвестиции в Сърбия

„Щастливото обстоятелство е, че дори самият президент няма да може да очаква с нетърпение летящи автомобили в този момент. От сегашната му позиция краят на 2026 г. е на светлинни години разстояние“, каза редакторът на „New Economy“.

Идеята за летящи коли

Вучич заяви в сряда в Пекин, че е разговарял с представители на компанията Xpeng, която разработва летящи автомобили, и обяви, че използването им в Сърбия ще бъде въведено до 1 декември 2026 г. Припомняме, че сръбският президент неведнъж е лансирал идеята за летящи коли и неведнъж е обещавал това на сръбския народ. ОЩЕ: Вучич от Давос: До 2027 г. ще се возим в летящи коли