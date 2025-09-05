Войната в Украйна:

Карал само с крака: Мъж отнесе глоба, след като се похвали в социалните мрежи (ВИДЕО)

05 септември 2025, 15:49 часа 421 прочитания 0 коментара
Босненец се похвали в социалните мрежи, че кара само с крака без да държи волана и беше глобен, предаде македонската медия "Вечер". След като видеото стана вирусно, той беше арестуван, потвърдиха от Министерството на вътрешните работи на кантона Херцеговина-Неретва (HNK).

Престъплението му е идентифицирано като "предизвикване на обществена опасност".

Въз основа на разпореждане на общинския съд Кониц е извършено претърсване на къщата и превозното средство, използвано от лицето във видеото. ОЩЕ: Похвали се в социалните мрежи: Глобиха министър, шофирал с 224 км/ч (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
