Путин е получил "добри предложения" от САЩ (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин се похвали, че Русия е получила "добри предложения" за сътрудничество с американски компании в Аляска. Именно там двамата с Доналд Тръмп се срещнаха на 15 август. "Освен това там има ресурси, а ние разполагаме с технологии за добив и втечняване на газ. Те са много по-ефективни от тези, с които разполагат някои от нашите американски партньори. И те знаят това. На ниво участници в икономическата дейност компаниите са готови да сътрудничат", заяви издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски лидер на пленарната сесия на Източния икономически форум.

Според него Русия също е готова, но "ако там има политически решения". Той също така заяви, че страната му може да работи заедно със САЩ в Арктика.

Енергийни проектосделки по оста САЩ-Русия

По-рано Reuters съобщи, че Съединените щати и Русия са обсъдили няколко енергийни сделки по време на преговорите в Аляска. Според източници на агенцията тези проектоспоразумения са имали за цел да насърчат Кремъл да се съгласи на прекратяване на военните действия в Украйна, а САЩ да облекчат санкциите срещу Русия.

В частност, преговорите са се фокусирали върху перспективата американската корпорация Exxon Mobil да се върне в руския нефтено-газов проект "Сахалин-1". Повдигнат бил и въпросът за закупуването на оборудване от САЩ за проекти за втечнен природен газ, включително Arctic LNG-2, който е под западни санкции. Освен това е било обсъдено САЩ да си купят ядрени ледоразбивачи от Русия.

Преговорите са се провели по време на посещението на специалния представител на САЩ Стив Уиткоф в Москва и на срещата на върха в Аляска на 15 август. "Белият дом беше заинтересован да обяви голяма инвестиционна сделка, за да може президентът на САЩ Доналд Тръмп да почувства, че е постигнал нещо", цитира миналия месец Reuters един от своите високопоставени източници.

Мостове със Северна Корея

Путин обяви и планове за изграждане на нови мостове над река Тумен, които да свързват Руската федерация и Северна Корея.

"Плановете включват и изграждането на нови мостове, включително към Корейската народно-демократична република над река Тумен, които трябва да бъдат открити през следващата година. Трябва активно да развиваме транспортни и логистични центрове в района на тези мостове, за да използваме максимално техните възможности и пропускателна способност", заяви той на форума във Владивосток.

