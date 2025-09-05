Войната в Украйна:

Путин е получил "добри предложения" от САЩ (ВИДЕО)

05 септември 2025, 10:12 часа 447 прочитания 0 коментара
Путин е получил "добри предложения" от САЩ (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин се похвали, че Русия е получила "добри предложения" за сътрудничество с американски компании в Аляска. Именно там двамата с Доналд Тръмп се срещнаха на 15 август. "Освен това там има ресурси, а ние разполагаме с технологии за добив и втечняване на газ. Те са много по-ефективни от тези, с които разполагат някои от нашите американски партньори. И те знаят това. На ниво участници в икономическата дейност компаниите са готови да сътрудничат", заяви издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски лидер на пленарната сесия на Източния икономически форум.

Според него Русия също е готова, но "ако там има политически решения". Той също така заяви, че страната му може да работи заедно със САЩ в Арктика.

Още: Втечнен газ и руски петрол: САЩ предлагат морков, Русия се мотае, украинските дронове удрят (ВИДЕО и СНИМКИ)

Енергийни проектосделки по оста САЩ-Русия

По-рано Reuters съобщи, че Съединените щати и Русия са обсъдили няколко енергийни сделки по време на преговорите в Аляска. Според източници на агенцията тези проектоспоразумения са имали за цел да насърчат Кремъл да се съгласи на прекратяване на военните действия в Украйна, а САЩ да облекчат санкциите срещу Русия.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В частност, преговорите са се фокусирали върху перспективата американската корпорация Exxon Mobil да се върне в руския нефтено-газов проект "Сахалин-1". Повдигнат бил и въпросът за закупуването на оборудване от САЩ за проекти за втечнен природен газ, включително Arctic LNG-2, който е под западни санкции. Освен това е било обсъдено САЩ да си купят ядрени ледоразбивачи от Русия.

Още: Идва ли краят на войната? Петролният гигант на САЩ вече мисли за завръщане в Русия

Преговорите са се провели по време на посещението на специалния представител на САЩ Стив Уиткоф в Москва и на срещата на върха в Аляска на 15 август. "Белият дом беше заинтересован да обяви голяма инвестиционна сделка, за да може президентът на САЩ Доналд Тръмп да почувства, че е постигнал нещо", цитира миналия месец Reuters един от своите високопоставени източници.

Още: Тръмп има голям шанс да успее с Путин: Погледът на бивш зам.-държавен секретар на САЩ

Мостове със Северна Корея

Путин обяви и планове за изграждане на нови мостове над река Тумен, които да свързват Руската федерация и Северна Корея.

"Плановете включват и изграждането на нови мостове, включително към Корейската народно-демократична република над река Тумен, които трябва да бъдат открити през следващата година. Трябва активно да развиваме транспортни и логистични центрове в района на тези мостове, за да използваме максимално техните възможности и пропускателна способност", заяви той на форума във Владивосток.

Още: Ким Чен Ун: Братски дълг за Северна Корея е да помогнем на Русия (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Арктика Владимир Путин Северна Корея САЩ Аляска Exxon Mobil война Украйна
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес