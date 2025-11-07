Любопитно:

07 ноември 2025, 13:51 часа 391 прочитания 0 коментара
Десетки подземни училища в Украйна. Строи се и първата подземна детска градина

Трийсет и осем подземни училища се строят в Харков и областта, а седем други проекта се изпълняват с подкрепата на международни партньори, съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисовий, цитиран от Укринформ. В пет от училищата вече е в ход пълноценен образователен процес. Работата на строителните екипи не спира дори под острел.

38-те подземни училища в областта са финансирани по програмата „Офлайн училище“, докато седем други проекта се изпълняват с международна подкрепа, написа министърът във Фейсбук.

Поради близостта на региона до фронтовата линия, строителните екипи и общностите работят при изключително трудни условия – на няколко смени, понякога без електричество или комуникации, посочва Лисовий в публикацията.

„Те правят всичко възможно, за да завършат съоръженията бързо и да върнат децата в безопасни класни стаи“, посочва министърът.  

Той подчерта, че подземните училища са част от системната политика на държавата на възстановяване на присъственото образование в безопасни условия.

„Дори в зоните на бойни действия децата имат право на образование и нормален училищен живот. Планираме да разширим програмата допълнително така, че всяко дете в Украйна да може да учи присъствено, заедно с връстниците си, в безопасна среда“, заяви Лисовий.

В град Писочин, Харковска област, в момента се строи и първата подземна детска градина в Украйна.

Елена Страхилова
