Десетки унищожени и изоставени руски танкове и БТР-и при Угледар (ВИДЕО)

Всъщност, по-малко от половината от загубеното е унищожено – общо 30 машини. 37 са изоставени, а 1 е заловена. 3 са само повредени.

Що се отнася до танковете, общо 33 руски танка са паднали в жертва – 5 унищожени, 1 заловен, 26 изоставени и 1 повреден така, че да не може да се движи. Бронираните машини на пехотата – 33 като жертва, от които 22 унищожени, 10 изоставени и 1 повредена така, че да не може да се движи.

Here's what #Russia has been up to in #Vuhledar area over last two weeks. Full scale offensive or not, things apparently didn't go as planned with up to a mech brigade worth losses, half of that within days 🤯 pic.twitter.com/KsVVxAtHWK