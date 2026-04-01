Десетки загинали: Руски военнотранспортен самолет се разби в Крим

Руски военнотранспортен самолет Ан-26 се е разбил по време на полет над Крим. При катастрофата са загинали шестима членове на екипажа и 23 пътници, съобщи руското военно министерство. Министерството заяви, че предварителната причина за катастрофата е техническа неизправност. Източници от руските държавни медии твърдят, че самолетът се е разбил в скала.

❗️Russia possibly lost an An-26 transport aircraft over Crimea with the crew reported dead, alongside the confirmed loss of a Su-34 fighter jet. Verification of the An-26 incident remains pending. #Russia pic.twitter.com/V1S5FQsVjV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 31, 2026

По-рано руското военно министерство съобщи, че контактът с военнотранспортния самолет Ан-26 е бил загубен около 18:00 часа на 31 март. Самолетът е бил на редовен полет над анексирания Крим. Интересен факт - в първоначалното изявление за катастрофата се посочва, че по машината не е имало повреди, явно се визират външни повреди т.е. не е бил свален.

Източник на ТАСС твърди, че "самолетът се е разбил в скала". Източник на РИА Новости също заяви, че "самолетът се е разбил в скала". Към момента не са разкрити други подробности.

Лекият военнотранспортен самолет Ан-26 влиза в експлоатация през 1975 г. Той е проектиран за транспортиране на войници и техника на средни разстояния.

През септември 2020 г. при катастрофа на Ан-26 в Харковска област на Украйна загинаха 26 души, като един оцеля. Катастрофата е станала по време на тренировъчен полет. Самолетът се разби близо до град Чугуев.

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив