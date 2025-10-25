Детска градина пак попадна под руски удар - в Киев. Четвъртата рафинерия в Русия спря работа (ВИДЕО)

Поредна руска въздушна атака посред нощ срещу Украйна и отново украинската столица Киев е цел. Ръководителят на военновременната администрация на Киев Тимур Ткаченко съобщи в официалния си канал в Телеграм, че става въпрос за руски обстрел с ракети и по-късно каза, че има 8 ранени. Кметът на Киев Виталий Кличко добави в своя канал в Телеграм, че трима от осемте ранени са хоспитализирани.

Още: Атаката на Русия срещу детска градина в Украйна - моментът, в който Тръмп решил да удари със санкции (ВИДЕО)

В район "Днепър" на киевската столица щети след обстрела има по сградата на детска градина, уточни Ткаченко. На няколко места в този квартал са избухнали пожари.

Какво точно представляват руските въздушни атаки и постоянната борба на украинската ПВО с тях - вижте поредно видео, публикувано от украинските ВВС:

Иначе вчера в Херсон имаше руски обстрел, включително с артилерия - кадри от мястото на обстрела показват за пореден път какъв ужас е войната. Ранени бяха 25 души, по данни на местната военновременна администрация - 3 от тях са деца. Руснаците се опитват да пробият в самия град Херсон, през река Днепър, но до момента не успяват да постигнат нищо и залагат на обстрели през реката

Междувременно, след украинската атака с дронове срещу Рязанската рафинерия отпреди 48 часа стана ясно, че предприятието е спряло работа. Информацията е на Reuters. Рафинерията е четвъртата по големина в Русия. Причината да бъде спряна работа е, че при атаката е уцелена инсталация за първична преработка на петрол. Някои свързани с нея инсталации също са били спрени

