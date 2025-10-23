Украйна удари нова руска рафинерия, атакува руско военно летище. Русия порази Киев и Суми (ВИДЕО)

Огнена нощ в поредния епизод от войната на дронове и ракети, която е неизменна част от подпаления от руския диктатор Владимир Путин военен конфликт между двете държави. След като Украйна успя да удари руски военен завод чак в Челябинска област, на 2000 километра от границата, има нови видеокадри, които показват пореден успешен украински въздушен удар – Още: Украйна удари военен завод в Челябинск - на 2000 километра от границата (ВИДЕО)

Според първоначалната информация, пак е атакувана Рязанската петролна рафинерия, както и руското военно летище и авиобаза в Дягилево (ВИДЕО). Засега губернаторът на Рязанска област Павел Малков не е обелил и дума за случилото се.

Русия също предприе поредни въздушни атаки. Киев пак се превърна в цел – ръководителят на военновременната администрация на украинската столица Тимур Ткаченко съобщи в канала си в Телеграм за четирима ранени, има щети и по жилищна сграда в район „Деснянски“. Кметът на Киев Виталий Кличко също съобщава в Телеграм, че паднали отломки от дронове са паднали на покрива на жилищна сграда, но в район "Подолски". В този квартал има щети на пет места, включително в имот на детска градина, както и по 5 автомобила – Още: Справедлив мир? Русия удари детска градина в Харков и донесе смърт (ВИДЕО)

В Суми също е имало руски въздушен удар – ръководителят на местната военновременна администрация Серхий Кривошенко съобщава за атака с дронове и удар по жп гарата в град Суми, има двама ранени работници, единият от които е хоспитализиран.