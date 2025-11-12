Дипломатически скандал: Кремъл с рестрикции към Япония

Япония нарече решението на Русия да забрани влизането в страната на 30 свои граждани след налагането на санкции срещу Москва „абсолютно неприемливо“, съобщи Reuters. На 11 ноември, руското външно министерство обяви безсрочна забрана за влизане на 30 японски граждани. Този ход беше отговорът на Москва на японските санкции, наложени поради близо четиригодишната война в Украйна.

САЩ, Япония, Австралия и Филипините съвместно срещу "дестабилизиращите действия" на Китай

Списъкът

Сред спрените лица са говорителят на японското външно министерство Тошихиро Китамура, както и личности от академичните среди: доцент Ю Коидзуми от Токийския университет, професор Акихиро Ивашита от университета Хокайдо, професор Йоко Хиросе от университета Кейо и гостуващ професор Такушоку Кенро Нагоши.

Още: Ранени и бити украински войници бягат: Руски "дийп фейк" лови маймуни с трици (ВИДЕО)

Освен това, новите „мишени“ включват и представители на медиите, включително висши журналисти от водещи национални издания като бизнес ежедневника Nikkei, както и бивши кореспонденти в Москва. Такаши Хирано, редактор на украинската национална информационна агенция Ukrinform, също е включен в списъка.

Това е първото решение на Русия на забрана за влизането на японски граждани, откакто японският премиер Санае Такаичи встъпи в длъжност миналия месец. Москва взе предишното подобно решение през март тази година.

Ново партньорство: Япония и САЩ ще си сътрудничат в добива на редкоземни метали

Реакцията

Главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара осъди действията на Русия и подчерта, че междуличностният обмен между страните остава важен. По думите му Кремъл се опитва да прехвърли вината за нахлуването в Украйна върху други. В същото време, въпреки политическото напрежение, Япония продължава да внася енергийни ресурси от руския далекоизточен остров Сахалин. Това се случва и въпреки факта, че Съединените щати поискаха от съюзниците си да прекъснат икономическите връзки, за да окажат натиск върху Москва.

Още: Заради Тайван: Китайски дипломат заплаши да обезглави новия премиер на Япония

По-рано Токио наложи допълнителни санкции срещу руски компании, лица и организации, като едновременно с това облекчи ограниченията върху вноса на руски морски суров петрол.

Китай временно спира износа на редки метали към САЩ

Снимки: Getty images