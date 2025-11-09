Китай временно спира износа на редки метали към САЩ

Китай обяви днес, че спира действието на забраната за износ към САЩ на галий, антимон и германий – редки и критично важни метали, което е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни, предаде АФП. Регулацията, която блокираше износа на тези редки метали – ключови компоненти, особено за производството на полупроводници – е спряна до 27 ноември 2026 г., се посочва в изявление на китайското Министерство на търговията.

Япония и САЩ възнамеряват да си сътрудничат в областта на добива на редкоземни метали от океанското дъно край брега на остров Минамиторишима, който се намира на около 1900 км от основната територия на Япония. Това заяви японската министър-председателка Санае Такаичи, предаде ТАСС, цитирана от БТА. "Осигуряването на различни начини за добив на редкоземни метали е важно както за Япония, така и за САЩ", обясни тя.

"Ще продължим да разглеждаме конкретни начини за сътрудничество между Япония и САЩ в разработването на находища на редкоземни метали във водите в близост до остров Минамиторишима", заяви премиерът по време на изказване в парламента.

Според Такаичи научни изследвания са показали, че на дъното на океана в близост до острова има различни полезни изкопаеми, включително редкоземни метали. "В момента провеждаме по-нататъшни изследвания, както и проучваме методи за добив", добави тя.

Премиерът отбеляза, че още през януари 2026 г. се планира да се проведат демонстрационни тестове за извличане на редкоземни метали от дъното на дълбочина 6000 метра.

Както по-рано съобщиха японските медии, находището е разположено в района на остров Минамиторишима на дълбочина 5,5 хиляди метра и се простира на 10 хиляди квадратни километра. Там са открити залежи от сферични минерални образувания, съдържащи редки метали. Общият обем се оценява на 210 млн. тона, в които се съдържат около 610 000 тона кобалт и 740 000 тона никел.

