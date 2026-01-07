Добра 2025 г. Германия с рекордни приходи от търговията с въглеродни емисии

Продажбата на права за въглеродни емисии е донесла на Германия рекордни приходи през 2025 г., предава ДПА. От европейската и националната система за търговия с емисии през изминалата година са постъпили над 21,4 млрд. евро, съобщи в Берлин Германската служба за търговия с емисии (DEHSt). За сравнение, през 2024 г. приходите са възлизали на 18,5 млрд. евро. Службата за търговия с емисии е част от Федералната агенция за околната среда.

Постъпленията

Постъпленията се насочват изцяло към Климатичния и трансформационния фонд, от който се финансират мерки за енергиен преход и опазване на климата. Сред тях са програми за енергийно обновяване на сгради, трансформация на промишлеността към климатична неутралност, развитие на водородната икономика и разширяване на мрежата от зарядни станции за електромобили. Правата за емисии се продават от 2008 г., като според данните общите приходи от търговията с тях до края на 2025 г. са надхвърлили 100 млрд. евро.

„Търговията с емисии се превърна в централен междусекторен инструмент за защита на климата“, се посочва в изявление на председателя на Федералната агенция за околната среда Дирк Меснер. По думите му, заедно с други мерки, ценообразуването на въглеродните емисии дава решаващ тласък за трансформацията на обществото в посока климатична устойчивост.

Ценообразуването

Ценообразуването на парниковите газове цели да насърчи икономиката и потребителите да намаляват използването на изкопаеми горива. В Германия действат две системи – европейска и национална. В рамките на европейската система електроцентралите, големите промишлени предприятия, вътрешноевропейският въздушен транспорт и морският транспорт са задължени за всеки тон отделен CO₂ да предават сертификат. Общото количество разрешителни се намалява ежегодно, за да се ограничава постепенно обемът на емисиите. През 2025 г. средната цена на европейските сертификати е била 73,86 евро за тон при 65 евро през 2024 г.

Търговия с емисии

Националната система за търговия с емисии обхваща секторите на отоплението и транспорта. В нея са включени горивата бензин, дизел, мазут, втечнен и природен газ, както и въглища. От 2024 г. таксата се прилага и за изгарянето на отпадъци. Задължението за плащане е за доставчиците и производителите, които прехвърлят разходите към крайните потребители. За разлика от европейската система, националните квоти досега не бяха количествено ограничени, а цените им бяха фиксирани. През 2025 г. приходите от търговете в рамките на европейската система са възлезли на 5,4 млрд. евро, при 5,5 млрд. евро година по-рано. В националната система са събрани около 16 млрд. евро – с приблизително 3 млрд. евро повече спрямо 2024 г.

Ръст

Основната причина за ръста е увеличението на цената на националните квоти – от 45 евро за тон CO₂ през 2024 г. до 55 евро през 2025 г. От 1 януари тази година цената отново е повишена в диапазона между 55 и 65 евро за тон, което е довело до поскъпване на бензина и дизела с няколко цента. През 2026 г. за първи път националните квоти ще се продават чрез търгове в рамките на определения ценови диапазон. Според службата за търговия с емисии търговете на енергийната борса в Лайпциг трябва да започнат през юли.

Планирано е националната система за търговия с емисии в голяма степен да бъде заменена от европейска система за горивата от 2028 г. Първоначално това трябваше да стане през 2027 г., но въвеждането беше отложено, за да се избегнат рязко повишение на цените за потребителите при зареждане на гориво и отопление, предаде БТА.

Въпреки усилията за ограничаване на емисиите чрез търговията с квоти, според проучване емисиите на CO₂ в Германия са намалели само с 1,5 на сто през миналата година. Това поражда риск страната да бъде изправена пред високи санкции за неизпълнение на климатичните цели.

Снимки: iStock