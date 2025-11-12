Любопитно:

Доживотен затвор за 14-годишни в Русия: остава само подписът на Путин

12 ноември 2025, 15:09 часа 284 прочитания 0 коментара
Съветът на федерацията - горната камара на руския парламент - единодушно одобри закона, с който възрастта за наказателна отговорност за саботажни действия се понижава от 16 на 14 години. Той предвижда и по-тежки наказания за въвличане на непълнолетни в терористични и саботажни дейности, включително доживотен затвор. Законът мина успешно в долната камара в края на октомври, като почти целият парламент го подкрепи. Сега остава само подписът на диктатора Владимир Путин, за да влязат разпоредбите в сила.

Забрана на условните присъди

Освен това законът премахва давността за всички престъпления, свързани със саботаж, забранява условните присъди за участие в саботажна организация и отнема възможността на осъдените за саботаж да кандидатстват за условно освобождаване, докато не изтърпят три четвърти от присъдата си, съобщава "Коммерсант".

Наказателният кодекс вече ще включва седем нови члена, с които списъкът на престъпленията, наказуеми от 14-годишна възраст, се разширява от 32 на 39.

Непълнолетните вече могат да получат присъди от 5 до 20 години, или дори доживотен затвор – например за „преминаване на обучение“ или „подпомагане на саботаж“.

В Държавната дума заговориха дори за смъртно наказание за саботаж, но то не е на дневен ред

Единственият глас на съмнение в долната камара дойде от Юрий Синелщиков - депутат от Комунистическата партия и бивш съветски прокурор, който заяви, че тийнейджърите не могат напълно да разберат какво означава „подкопаване на икономическата сигурност“.

Но генерал Василий Пискарьов и Ирина Яровая от партията на диктатора Владимир Путин "Единна Русия" настояха, че страхът е най-добрата превенция. Те твърдят, че „хуманността на руското правосъдие гарантира справедливост“.

Когато Яровая похвали „хуманизма на руското законодателство“, депутатът Николай Коломейцев от Комунистическата партия извика: „Тогава нека възстановим смъртното наказание!“ Яровая спокойно отговори, че това „не е част от дискусията“.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
