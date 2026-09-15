Дрон се разби край военновъздушна база в Германия

Дрон се разби в ненаселена зона близо до Штойнхудер Меер в Германия, на около километър от военновъздушната база на Bundeswehr в Вунсторф. Това съобщава германското издание Bild. Полицията започна мащабно издирване на отломки от машината. Властите съобщават, че няма известна заплаха за обществеността, като към момента произходът и собственикът на дрона остават неизвестни.

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По-късно стана ясно, че отломките са открити в Долна Саксония, източно от езерото Щайнхудер Меер, близо до Вунсторфска въздушна база - един от ключовите възли на Бундесвера за военна транспортна авиация. Полицията претърсва района за допълнителни части от дрона. Властите съобщават, че самата база не е повредена.

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Това не е първият тревожен инцидент. През август дрон, носещ експлозиви, беше открит в летище Лайпциг/Хале близо до украински Ан-124 самолет. Немските следователи разглеждат възможна връзка с руската военна разузнавателна служба. Твърде много „случайни“ дронове близо до твърде много чувствителни обекти.