Конгресмен, кланящ се на Тръмп, нападна Зеленски и се врътна при въпрос за руските пари за сватбата на Доналд Тръмп-младши (ВИДЕО)

Поредна атака срещу украинския президент Володимир Зеленски от крилото на Републиканската партия, което изглежда най-силно подкрепя Доналд Тръмп, завърши доста комично. Този път става въпрос за конгресмена Трой Нелс, който е от Тексас и е бивш полицай. Нелс вече поиска летище "Дълес" да бъде преименувано на името на Тръмп и обяви, че нямало да се кандидатира пак за изборите за Конгреса в началото на ноември, 2026 година.
Сега Нелс обаче реши да обясни как Зеленски щял да си тръгне като милиардер от Украйна, която "очевидно" е много корумпирана, освен това Зеленски не искал да сключи мирно споразумение и това нямало да свърши добре за Украйна по неговото "скромно" мнение. В този момент интервюиращият го попита какво мисли за парите, които е получил Доналд Тръмп-младши за сватбата си от руски олигарх - и моментално Нелс мина в режим "не знам" и си тръгна - ОЩЕ:
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😂 You don’t understand — this is DIFFERENT— NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2026
Republican Congressman Troy Nehls says:
— Ukraine is a very corrupt country…
A reporter immediately asks what he thinks about reports that Russian official Umar Kremlev paid for Donald Trump Jr.’s wedding in the Bahamas.
— I don’t… https://t.co/1kgKTHmnZf pic.twitter.com/rd5AF0NVzG
Преди това Нелс обвини Иран и Джо Байдън за високите цени на дизела в САЩ, но не и Доналд Тръмп, който реши да нападне Иран без да си даде сметка какво ще се случи. Отделно, според Нелс Зеленски никога нямало да получи обратно Крим:
Republican Rep. Troy Nehls blamed Iran and Biden for high diesel prices and said Russia invaded Ukraine because there was a "sissy in the White House." Asked whether Trump should tell Russia to stop bombing Ukraine, Nehls said he does not see an "end game." He said he never voted… pic.twitter.com/YSUECnlTRg— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2026