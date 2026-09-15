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Конгресмен, кланящ се на Тръмп, нападна Зеленски и се врътна при въпрос за руските пари за сватбата на Доналд Тръмп-младши (ВИДЕО)

15 септември 2026, 14:14 часа 1081 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Конгресмен, кланящ се на Тръмп, нападна Зеленски и се врътна при въпрос за руските пари за сватбата на Доналд Тръмп-младши (ВИДЕО)

Поредна атака срещу украинския президент Володимир Зеленски от крилото на Републиканската партия, което изглежда най-силно подкрепя Доналд Тръмп, завърши доста комично. Този път става въпрос за конгресмена Трой Нелс, който е от Тексас и е бивш полицай. Нелс вече поиска летище "Дълес" да бъде преименувано на името на Тръмп и обяви, че нямало да се кандидатира пак за изборите за Конгреса в началото на ноември, 2026 година.

Сега Нелс обаче реши да обясни как Зеленски щял да си тръгне като милиардер от Украйна, която "очевидно" е много корумпирана, освен това Зеленски не искал да сключи мирно споразумение и това нямало да свърши добре за Украйна по неговото "скромно" мнение. В този момент интервюиращият го попита какво мисли за парите, които е получил Доналд Тръмп-младши за сватбата си от руски олигарх - и моментално Нелс мина в режим "не знам" и си тръгна - ОЩЕ:

Преди това Нелс обвини Иран и Джо Байдън за високите цени на дизела в САЩ, но не и Доналд Тръмп, който реши да нападне Иран без да си даде сметка какво ще се случи. Отделно, според Нелс Зеленски никога нямало да получи обратно Крим:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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