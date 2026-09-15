Страх от украинските дронове: Путин премести клуб "Валдай 2026" от Сочи

Руският диктатор Владимир Путин премести тазгодишната конференция на Дискусионния клуб "Валдай" от руския черноморски курорт Сочи в руската столица Москва. Причината - страх от ударите на далекобойните украински дронове. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на четири източника, запознати със ситуацията.

Първоначално около 120 участници са получили покани за събитието в Сочи, но миналия месец организаторите ги информирали за промяната на мястото на провеждане на конференцията. Според два източника на FT, службата за сигурност на Путин е настоявала за пренасрочване на конференцията на клуб "Валдай".

Владимир Путин не е посещавал Сочи от срещата във Валдай в началото на октомври 2025 година. Украйна редовно атакува цели в Сочи и други населени места по руското черноморско крайбрежие.

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FT отбелязва, че отлагането на конференцията отразява нарастващите опасения на Кремъл относно безопасността на Путин на фона на атаки от украински дронове със среден и голям обсег. Прессекретарят на Путин, Дмитрий Песков, и дискусионният клуб "Валдай" не отговориха на въпросите на изданието за официален коментар.

Срещата на Международния дискусионен клуб "Валдай" през 2026 г. ще се проведе от 28 септември до 1 октомври. Освен Путин, на конференцията е планирано да говорят руският външен министър Сергей Лавров, вицепремиерът Александър Новак и съветникът на Путин Максим Орешкин.

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