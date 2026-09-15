Заради скъпи частни полети: Унгария разследва бившия външен министър Петер Сиярто

Унгарският външен министър Анита Орбан заяви, че е подала сигнал до прокуратурата срещу бившия външен министър Петер Сиярто и неговия екип заради редовното използване на скъпи частни и военни полети вместо редовни авиолинии през последните четири години, съобщи Caliber. Сигналът е поредното разкритие на новото унгарско правителство в рамките на антикорупционната му кампания след победата на премиера Петер Мадяр над Виктор Орбан на изборите през април, сложила край на 16-годишното управление на Орбан.

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Виктор Орбан отхвърли обвиненията в корупция. Неговият говорител Берталан Хаваши заяви, че полетите на външния министър са били изцяло в съответствие със съответното правителствено постановление. „През последните години международните ангажименти на Министерството на външните работи и търговията бяха организирани с примерна ефективност“, заяви той. „Петер Сиярто заслужава похвала, а не политически мотивирани атаки“.

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Във видео, публикувано във Facebook, Анита Орбан заяви, че няма доказателства при организирането на пътуванията на Сиярто и неговият екип да са вземали предвид възможностите за икономии. „От 2022 г. те редовно преминаваха към използването на чартърни частни полети или самолети на армията за пътуванията на министъра Сиярто и неговата делегация“, каза тя.

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По думите на Орбан документите и разследването на правителството показват, че пътуванията между 2022 и 2026 г. са стрували средно почти шест пъти повече в сравнение с полети в бизнес класа по редовни авиолинии, което е довело до допълнителен разход от 4 млрд. форинта (12,6 млн. долара). „Разкритите факти пораждат подозрения за неправомерно управление на средства, довело до значителни финансови загуби, както и поставят въпроса за отговорността на бившето ръководство на министерството“, добави тя.