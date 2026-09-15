Кабинетът "Радев":

След инцидента с влака на Борис Джонсън: Захарова предупреди западните политици да "си опичат акъла"

15 септември 2026, 18:38 часа 640 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Телеграм
След инцидента с влака на Борис Джонсън: Захарова предупреди западните политици да "си опичат акъла"

Западните политици и дипломати трябва да си направят "трезва" оценка на риска при визитите си в Украйна. Това предупреди Русия чрез говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. Това се случва два дни след като руски дрон порази пътнически влак минути след като оттам мина дипломатически влак, в който бяха бившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън, бившият премиер на Швеция Карл Билд и бившият директор на американското Централно разузнавателно управление (ЦРУ) Дейвид Петреъс. Русия удари по влакова линия, където се возят Борис Джонсън и други важни евросъветници (ВИДЕО)

Жп възлите и транспортната инфраструктура, обслужващи украинската армия, са легитимни цели на руските сили, заяви Захарова. Тя припомни, че през май Русия е предупредила чуждестранните дипломати в Киев да си тръгнат оттам с оглед на руските удари по украинския военнопромишлен комплекс.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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