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Пак "риск" за Москва: Сега Русия се чувства застрашена от Франция

15 септември 2026, 18:55 часа 1019 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram/Мария Захарова
Пак "риск" за Москва: Сега Русия се чувства застрашена от Франция

Инициативата за "разширено ядрено възпиране", предложена от Франция на европейските ѝ съюзници, към която Финландия реши да се присъедини, представлява "риск" за Москва, каза днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. "Ние квалифицираме тази френска инициатива, меко и дипломатично казано, като неразумна. Със сигурност тя крие рискове за нас", каза Захарова по време на седмичната си пресконференция.

В Европа растат опасенията относно дългосрочната надеждност на американския "ядрен чадър" и евентуално пренасочване на приоритетите на Вашингтон към Азия. 

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С "Разширеното възпиране" Франция предлага интегриране на съюзници без ядрено оръжие като Германия, Полша, Финландия, Дания, Белгия и др., които ще бъдат канени да участват във френски ядрени учения. Също така временни разполагания, наример, на френските стратегически въздушни сили т.е. изтребителите Рафал, способни да носят ядрени ракети, на летища в съюзнически държави при кризисни ситуации. На трето място логистична и защитна подкрепа като държавите-партньори да подпомагат инициативата с противовъздушна отбрана, с ранно предупреждение и конвенционални изтребители, които да ескортират френските сили. 

Париж вече заяви, че жизненоважните интереси на Франция отдавна вече не спират на нейните географски граници, а са пряко свързани със сигурността на целия европейски континент.

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Франция Русия Мария Захарова ядрен чадър ядрено възпиране
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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