Пак "риск" за Москва: Сега Русия се чувства застрашена от Франция

Инициативата за "разширено ядрено възпиране", предложена от Франция на европейските ѝ съюзници, към която Финландия реши да се присъедини, представлява "риск" за Москва, каза днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. "Ние квалифицираме тази френска инициатива, меко и дипломатично казано, като неразумна. Със сигурност тя крие рискове за нас", каза Захарова по време на седмичната си пресконференция.

В Европа растат опасенията относно дългосрочната надеждност на американския "ядрен чадър" и евентуално пренасочване на приоритетите на Вашингтон към Азия.

Засилено ядрено възпиране, дронове и роботи: Франция планира рекордни военни разходи

С "Разширеното възпиране" Франция предлага интегриране на съюзници без ядрено оръжие като Германия, Полша, Финландия, Дания, Белгия и др., които ще бъдат канени да участват във френски ядрени учения. Също така временни разполагания, наример, на френските стратегически въздушни сили т.е. изтребителите Рафал, способни да носят ядрени ракети, на летища в съюзнически държави при кризисни ситуации. На трето място логистична и защитна подкрепа като държавите-партньори да подпомагат инициативата с противовъздушна отбрана, с ранно предупреждение и конвенционални изтребители, които да ескортират френските сили.

Париж вече заяви, че жизненоважните интереси на Франция отдавна вече не спират на нейните географски граници, а са пряко свързани със сигурността на целия европейски континент.