Ген. Румен Миланов за „Петрохан“: Знаем, че е имало сигнали, въпросът е защо не е реагирано

„Бездействието на службите поражда негативно действие.“ Така ген. Румен Миланов от „Прогресивна България“ коментира трагедията „Петрохан“ и информацията, представена на пресконференцията на прокуратурата и МВР. Той е присъствал на брифинга и според него една от важните теми, които случаят поставя, е как институциите са реагирали на случващото се около хижата преди трагедията.

Миланов смята, че са назначени голям брой експертизи, като 12 все още не са готови. Сред важните заключения, които предстоят, е т.нар. ситуационна експертиза. „Аз лично не успях да разбера какво е новото, освен тези факти“, каза той за представената на брифинга информация.

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По думите на Миланов част от готовите експертизи вече дават информация за механизма, по който са настъпили смъртните случаи. Той коментира, че предстои да бъде представена и допълнителна експертиза, която трябва да даде повече яснота за мотивите.

Според него обаче при подобни разследвания решаващо значение имат първите часове след престъплението. „Тези ситуации се решават в първите 48 часа. Каквото се събере – това са фактите и оттук идва правото. Имаме ли фактите, идва правото“, заяви Миланов.

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Според него един от основните въпроси е защо различните държавни институции не са реагирали по-рано на дейността около хижата. Миланов постави въпроса как е било възможно хора да обособят периметър, да упражняват контрол върху преминаващи туристи и това да не предизвика достатъчно внимание от компетентните органи.

Той каза и че районът попада в компетенциите на различни структури, сред които полицията, Гранична полиция и горските служби. „Не ги ли виждате тези хора? Какво правят? Кои са те? Имат ли оръжие? Нямат ли оръжие?“, попита Миланов.

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Според него именно тук се откроява един от големите проблеми. „Мисля, че в немалка степен имаме едно бездействие от институциите по този въпрос“, заяви той.

Миланов постави въпроса и за информацията, която институциите са имали преди трагедията. Според него трябва да бъде изяснено дали са подавани сигнали, как са били проверявани и защо не се е стигнало до по-ранна реакция. Той смята, че прокуратурата също би трябвало да даде повече информация по тази линия. „Знаем, че е имало сигнали. И въпросът е защо не се реагира. Ето го въпросът“, каза ген. Миланов.

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Според него обясненията могат да бъдат различни – от институционално бездействие до други фактори, но без конкретни доказателства не трябва да се навлиза в хипотези. В разговора беше поставена и хипотезата дали хора от групата около хижата са могли да бъдат сътрудници на специалните служби и това да е осигурявало своеобразна защита.

Миланов определи подобна възможност като малко вероятна. „Ако там има сътрудници, каква е ползата от тези сътрудници?“, попита той.

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Според него, за да има смисъл от подобно сътрудничество, то трябва да носи конкретна информация на държавните структури. „Те да са сътрудници на службите – това аз малко вероятно го приемам“, заяви Миланов. Той обаче допусна възможността да е съществувал някакъв „косвен чадър“. Според него, ако разследването установи подобни данни, те трябва да бъдат представени пред обществото.

Ген. Миланов не смята, че пресконференцията за „Петрохан“ е организирана основно заради предстоящите президентски избори. „Ако един такъв случай, който е толкова публичен, толкова известен, бъде крайъгълният камък в една политическа надпревара за президентския пост, мисля, че е много несериозно“, каза той.

Според него кандидатите за президент трябва да бъдат оценявани по програмите и позициите им за бъдещето. Миланов обаче посочи, че ако бъдат установени данни за институционален „чадър“, моментът за тяхното оповестяване е важен, защото информацията лесно може да бъде използвана политически.

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Според ген. Миланов трагедията поставя и по-голям въпрос – докъде могат да стигат правомощията на неправителствени организации. Той определи като принципна грешка възлагането на функции, присъщи на държавата, на неправителствени структури. „Всички действия, които трябва да предприеме държавата, трябва да се извършват по книгата – тоест по закона“, каза той.

Вторият голям извод според него е свързан именно с реакцията на институциите. „Бездействието на службите поражда негативно действие“, подчерта Миланов. Според Миланов една от основните цели при МВР трябва да бъде стабилизирането на кариерното развитие.

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По думите му през последните години то твърде често е било подчинено на принципа „наши и ваши“, което се отразява върху приемствеността, професионалното развитие и качеството на полицейската работа. При ДАНС се обсъжда окрупняване на част от регионалните структури заради промените в икономическата и демографската среда.

Целта според него е с по-малко разходи за персонал да се постигне по-висока ефективност. Миланов посочи контраразузнаването като една от основните функции на ДАНС. Войната между Русия и Украйна, използването на дронове и развитието на хибридните заплахи поставят нови задачи пред българските служби. Според него България трябва да задълбочи координацията със службите на партньорите си в НАТО и Европейския съюз.