Защо хората игнорират климатичните промени

Въпреки че последиците от климатичните промени са катастрофални за човечеството те не се възприемат от хората като катастрофата в буквален смисъл. Това е така, защото те не винаги са съпроводени от изключително ярки събития, като експлозия, не се чуват сирени. Климатичната криза е белязана с малко по-горещо лято, което е последвано от още по-горещо лято, докато хората просто свикват с новото "нормално".

Бедствия

Пожарите и наводненията се случват локално, както и загубата на реколта заради сушата, водеща до покачване на цените. Хората обаче рядко свързват тези събития в една верига и са склонни да търсят логично обяснение за случващото се. В крайна сметка през лятото е горещо, всяка година има пожари, а и наводненията не са от вчера.

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Заплахите

И все пак според прогнозата на Световната здравна организация от 2030 до 2050 г. климатичната криза ще причини всяка година до приблизително 250 хиляди допълнителни смъртни случая, а до 2030 г. остават по-малко от 4 години. До 2050 г. до 216 милиона души в шест региона на света може да бъдат принудени да се преместят поради недостиг на вода, намалена производителност и покачване на морското равнище, алармират от Грийнпийс.

Най-уязвими

И тези, които допринасят най-малко за климатичната криза, страдат най-много - най-бедните и най-уязвимите. Ако е твърде горещо, някой ще включи климатика, ще скочи в басейна или ще отиде някъде по-хладно. Уязвимите групи, работещи на улицата в горещи региони или живеещи на пенсия, просто няма да могат да направят това.

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