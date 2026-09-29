"Време е за дебелите якета", обяви проф. Рачев пред прага на октомври

Задава се много хубаво и интересно време – преминаваме в един есенно-зимен режим. Навлизаме в типичния есенен ритъм, в който мащабните антициклони над Източна Европа започват да диктуват времето – с хладен източен вятър по Черноморието, усещане за „калпаво време“, но пък с идеални условия за събиране на топло в заведенията. А образуването на тези малки циклончета в периферията винаги носи динамика и изненади, особено в югоизточните райони. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Студени утрини и слани: Изпращаме септември с вятър, ето как посрещаме октомври

По думите му рано сутрин в полетата на Западна България "наистина си е направо за първи слани и дебели якета, преди слънцето да успее да понагрее".

"Септември си отива с около гладус и половина по-сух", добави той.

"В Пловдив няма да има страшно захлаждане, това е нормално октомврийско време. Но температурите сутрин ще бъдат ниски", каза още проф. Рачев.

По думите му засега не се очакват никакви валежи от стопански характер, но язовирите ни са пълни.

Времето днес

В по-голямата част от страната, с изключение на северозападните райони, ще бъде предимно облачно, но ще вали главно в югоизточната половина. Ще продължи да духа умерен, в Източна България - временно силен вятър от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 7 и 13 градуса, в София – около 8 градуса, а максималните - между 18 и 25 градуса, в София – около 18 градуса.