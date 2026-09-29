Анди Бърнам предлага "честен разговор" на Великобритания

Днес по време на първата си реч като премиер на годишната конференция на управляващата Лейбъристка партия, Анди Бърнам ще предложи на Великобритания „честен разговор“, за да разясни трудните избори, свързани с решаването на някои от най-сериозните проблеми на страната – като социалните грижи и контрола върху комуналните услуги, предаде Ройтерс. Очаква се по време на речта си в Ливърпул Бърнам да наблегне на посланието, че правителството му ще сложи край на „политиката по старому“ и вместо това ще предложи на Великобритания надежда, която според него отдавна е изгубена. Още: Анди Бърнам насочва Великобритания към нов курс след референдума за Брекзит

Нов механизъм за решаване на проблемите на Острова

„Не можем да продължаваме така, както досега. Политиката по старому върна Великобритания назад. Още от същото не е достатъчно и няма да ни отведе там, където трябва да бъдем. Надеждата идва от честността и от това да се казват неща, които политиците обикновено избягват“, ще каже Бърнам, според откъси от речта му, предоставени от неговата канцелария. .

Бърнам, който е на поста от юли, е подложен на натиск да представи по-подробни управленски планове, отвъд първоначалното си намерение да даде на хората „глътка въздух“ на фона на растящите разходи за живот.

Когато дойде на власт, Бърнам обеща да използва мандата си като „механизъм за прекъсване на низходящата спирала“ за Великобритания, която от години се бори с рязко растящи цени и слаб икономически растеж.

Но според представители на бизнеса стратегията му за изпълнение на по-мащабните планове, такива като справяне с кризата в социалните грижи, преминаването на някои комунални услуги под държавен контрол и създаването на повече работни места, страда от липса на конкретика.

Очаква се в речта си Бърнам да предостави и допълнителни подробности относно обещанието си за засилен обществен контрол върху енергетиката, водоснабдяването и жилищния сектор, както и да представи „по-сериозна визия за бъдещето на Великобритания от всичко, предлагано на обществото през последното поколение“.

„Наясно съм, че хората няма да са съгласни с всяка част от нея, но вярвам, че тя може да промени Великобритания към по-добро“, ще заяви той, очертавайки пътя към изграждането на „Великобритания, в която хората отново усещат, че държавата стои зад гърба им“.

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