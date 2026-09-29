Ваксините срещу грип и витамините - съвети от проф. Ива Христова

В световен мащаб противогрипните ваксини са в недостиг, има надпревара за тях. С националната програма България се превръща в по-голям пазар и има повече шансове да се сдобие с противогрипни ваксини. Определено обаче родителите предпочитат назалната, тя е жива ваксина, създава и локален имунитет (т.е. в областта на носоглътката). Това заяви проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

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По думите на проф. Христова най-добре е през октомври, началото на ноември, да се постави противогрипна ваксина. Иначе сега вече има по-рязко повишение на случаите на болни от респираторни вируси в България (за седмица от 25 на 100 000 до 35 на 100 000 души), не от грип - риновируси, аденовируси, парагрипни вируси. "На прага сме на появата на грипните вируси", добави тя.

Не трябва обаче да забравяме - освен ваксина, много е важно да спим достатъчно и да си почиваме добре, да има физическа активност, особено важно е всеки ден да намираме време да походим малко по-дълго и малко по-бързичко, да ядем повече зеленчуци и плодове плюс ядки, да намалим тестените изделия и сладкото.

"С витамини не можем да стимулираме имунитета, а наваксваме намаленото им ниво", предупреди проф. Христова пред БНТ. Специално за витамин D тя каза, че наваксваме това, че не се излагаме на толкова слънце, колкото през лятото. "Трябва да даваме, да спираме и пак да почваме отначало", поясни проф. Христова по отношение на имуностимулаторите. За децата витамините са полезни, но най-добрият вариант е да се направи имунологично изследване.

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