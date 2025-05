Два дни бой до дупка: Брюксел стана арена на насилие между футболни хулигани и мигранти (ВИДЕО)

Вълна от насилие заля белгийската столица Брюксел - два дни футболни фенове и хулигани водиха боеве с мигранти. Основни действащи лица - феновете на Брюж, които атакуваха още в неделя, 4 май, известният брюкселски кварал "Моленбек", където има най-голяма концентрация на мигранти, предимно от Африка и предимно мюсюлмани.

Сблъсъците доведоха до масови арести - 63 души са задържани. Един фен на Брюж е бил прострелян в крака, потвърдиха от прокуратурата в Брюксел.

"Те мразят Брюксел, защото е мултикултурен град. За тях Брюксел е адска дупка. Тези хулигани нямат място в Брюксел. Те не са добре дошли в моя град", каза кметът на Брюксел Филип Клоуз пред Politico, визирайки футболните фенове.

