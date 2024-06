Два самолета се сблъскаха на авиошоу в Португалия: Има загинал пилот (ВИДЕО и СНИМКИ)

Два самолета Як-52 са се сблъскали, в резултат на което е загинал един от пилотите, който не е успял да катапултира, а друг човек е бил сериозно ранен, съобщават португалски медии.

#PORTUGAL CRASH! 2 planes collide and crash during airshow in Portugal, at least 1 pilot killed. @BNONews pic.twitter.com/nXQOftstKV

Tragedy struck at the Portugal Beja Air Show when two planes collided during a demonstration, resulting in one fatality and leaving another person seriously injured. pic.twitter.com/AhxjLZW136