Солидната сума, която Левски отказа да прибере за Марин Петков

Българският футболен гранд Левски се наслаждава на отличен старт на новия сезон 2025/26. Един от основните играчи на отбора е Марин Петков, който продължава да привлича сериозен интерес. "Сините" обаче не бързат да го продават, тъй като могат да си позволят да изчакат възможно по-добра оферта както за клуба, така и за самия футболист. Според информация на "Тема Спорт", на "Герена" дори са отказали да вземат накуп сума в размер на 800 000 евро за правата на Петков.

На "Герена" отказали 800 000 евро за Марин Петков

Сумата е била предложена от полския Ракув, като отделно поляците са били предвидили и бонуси. До сделка обаче така и не се стигна, а вицекапитанът на Левски си остана в клуба. Именно Ракув е и съперникът на Арда Кърджали в плейофите на Лигата на конференциите. Иначе трябва да се припомни, че полският тим искаше да вземе Петков преди реванша на Левски срещу Брага в квалификациите на Лига Европа, което не устройваше "синьото" ръководство.

Все пак се очаква Левски да продаде Марин Петков преди затварянето на настоящия летен трансферен прозорец. Предложение за Петков има и от клуб от американската Мейджър Лийг Сокър. Крилото е желано и от датския Виборг. В същото време се съобщава, че в последните дни запитване за Петков е дошло и от руски клуб, а играчът е следен и от западноевропейски клуб. Почти сигурно е, че Петков ще смени клубната си принадлежност - въпросът е къде ще заиграе и на каква цена.

