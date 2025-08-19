"Трагедията Кочани" за малко да се повтори в нощен клуб на Балканите

"Трагедията в Кочани" за малко да се повтори в нощен клуб на Балканите. Случаят, макар и да напомня за Кочани, е малко по-различен и няма нито загинали, нито пострадали хора. Става въпрос за сигнал за поставена бомба в нощния клуб "Аква"в Сараево, който впоследствие се оказа неверен след антитерористична проверка, съобщава македонският сайт "Проверено", позовавайки се на Klix.ba. Фалшивата бомбена заплаха е прекъснала концерт на босненските рапъри Джале Брат и Буба Корели.

Ето какво се случи

Служители на полицейското управление на кантон Сараево пристигнаха на мястото на инцидента, евакуираха сградата и извършиха оглед на сградата от инспектори.

Както обявиха рапърите, концертът продължи след огледа. ОЩЕ: Месеци след трагедията в Кочани: Ето къде младежите ще се забавляват безопасно

Трагедията в Кочани

Припомняме, че в нощта на 16 март 2025 година в нощен клуб в Кочани загинаха 62 души и около 200 бяха ранени.

Пожарът възникна по време на концерт на популярната група ДНК. Смята се, че пожарът е причинен от искри от пиротехника, използвана за светлинни ефекти на концерта.

След трагедията в Северна Македония имаше 7-дневен траур. България също почете жертвите в югозападната ни съседка с ден на траур, а около 14 души се лекуваха в български болници. ОЩЕ: Северна Македония обяви 7-дневен траур за жертвите от Кочани