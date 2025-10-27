Движение по екстрадицията на Кузнецов, обвинен в саботаж на "Северен поток"

Съдът в Италия отново реши да екстрадира украинеца Сергей Кузнецов в Германия, където беше издадена заповед за ареста му по делото за атентата в "Северен поток", въпреки че защитата смята да обжалва. "Бивш украински офицер, издирван за взривяването на тръбопровода "Северен поток", трябва да бъде предаден на Германия, постанови днес съд от Болоня. Неговият адвокат Никола Канестрини ще обжалва пред най-висшата инстанция на Италия", написа Боян Панчевски, главен европейски политически кореспондент на The Wall Street Journal (WSJ) в платформата X.

The ex Ukrainian officer wanted for blowing up Nord Stream should be surrendered to Germany, a Bologna court decided today. His lawyer @NiCanestrini will appeal the decision in Italy’s highest court. This is his statement:



Defence counsel Nicola Canestrini will appeal to the… — Bojan Pancevski (@bopanc) October 27, 2025

Той също така цитира изявлението на Канестрини, което твърди, че „процесът е помрачен от сериозни процедурни нарушения, които подкопават както върховенството на закона, така и основните гаранции за справедлив процес“. ОЩЕ: Предпоследно: Италия няма да екстрадира арестувания за взрива на "Северен поток" украинец

От арест до сага с екстрадиция

Припомняме, че през август Куцнецов беше арестуван с европейска заповед за арест в Италия. Първоначално имаше решение за екстрадицията му, но преди седмица Касационният съд в Италия отмени решението.

Обвиненията срещу Куцнецов

Задържаният в Италия е обвинен по делото за взривяване на "Северен поток" през септември 2022 г.

Според разследващите, Кузнецов е ръководил група от шест до седем души — капитан, няколко водолази и специалист по взривни вещества, които са инсталирали най-малко четири взривни устройства на тръби на "Северен поток" на дълбочина 70-80 метра близо до датския остров Борнхолм. Експлозиите са повредили сериозно три от четирите клона на "Северен поток". Остават неясноти дали това е санкционирана от украинската държава операция или някой друг - Киев твърдо отрича да стои зад операцията, което дава храна на всевъзмони медийни и информационни сценарии. Има версия, че бившият главнокомандващ на украинската армия генерал Валерий Залужни е планирал и одобрил диверсионната операция, дори без знанието на украинския президент Володимир Зеленски.

Италианският вестник Corriere della Sera писа, че операцията е одобрена от бившия началник на въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни. ANSA съобщи, че Кузнецов е отхвърлил повдигнатите срещу него обвинения и е заявил, че е бил в Украйна по време на саботажа. ОЩЕ: Арестуваният за взрива на "Северен поток" украинец е на крачка да бъде екстрадиран в Германия