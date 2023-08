Двуцифрен брой руски самолет паднаха жертва на Украйна от началото на войната (КАРТА)

Според информацията, която е базирана на данни от руското военно министерство, изследователите от публичната разузнавателна платформа OSINT и медийни публикации, от началото на войната най-малко 24 руски военни самолета са били ударени от украинците.

Първата атака е направена още на втория ден от началото на войната - на летище в Ростовска област, което е обстреляно с ракета "Точка-У".

Най-успешната дотук украинска атака е от 9 август, 2022 година, когато украинците удариха военното летище "Саки" в Крим. Там гибелта си намериха 4 изтребителя СУ-30СМ, както и седем бомбардировача Су-24М: Експлозия на военно летище в Крим, руснаците говорят за пожарна безопасност (ВИДЕО)

Паметни са и двата удара по военните летища "Енгелс-2" и "Дягилево", намиращи се в Саратовска и Рязанска област. Щети бяха нанесени по два руски стратегически бомбардировача Ту-95 и Ту-22М3: Експлозии разтърсиха руски военни летища - има щети по бомбардировачи (ВИДЕО)

Паметен беше и ударът на беларуското летище "Мачулищи", където беше поразен самолет "Бериев А-50". Тези самолети са едни от най-ценните за руския военен флот - защото имат радари с много голям обхват: 650 километра, когато става въпрос за въздушни обекти и 300 километра, когато говорим за наземни обекти. С тези радарни възможности, самолетът може да засича и много ниско летящи обекти, които иначе не биха били открити от наземни радари. "Бериев А-50" може да координира до 10 изтребителя за мисии "въздух-въздух" и "въздух-земя". По данни на The Drive, Русия има само около 10 такива самолета: Беларуски партизани удариха един от най-важните руски самолети (СНИМКА)

Разбира се, най-големият психологически ефект досега е ударът в Псков - защото той беше придружен от атаки в още няколко области в Русия: Първи спътникови СНИМКИ показват колко руски самолета са ударени на летището в Псков

ОЩЕ: Как Киев удари 5 руски самолета за 3 дни? Украинското разузнаване разкри (ВИДЕО)

Източник: "Верстка"

Since the beginning of the full-scale invasion, at least 24 aircraft have been destroyed or damaged on #Russian airfields.



They were located on the territory of #Russia, #Belarus and #Crimea, Russian media write. pic.twitter.com/jbZsaABM4s