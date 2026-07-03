Държат Путин в страх: Убеждават го в заговор, ФСБ погна най-близкия му приятел

На 1 юли руските сили за сигурност са арестували известния руски бизнесмен Константин Махов. Махов не е случаен човек, а е дясната ръка на много близкия до Владимир Путин Аркадий Ротенберг, притежател на солидна бизнес империя. Арестът е особено показателен, тъй като е невъзможно да е станал без одобрение от страна лично на Путин, и свидетелства, че нещо много интересно се случва зад кулисите на Кремъл. При това това е втори нашумял арест за последните две седмици по върховете на руския елит, обръща внимание политическият анализатор Вадим Денисенко, директор на Украинския институт на бъдещето.

Константин Махов е заемал ръководни позиции в компании, свързани с Аркадий Ротенберг ("РусХимАльянс", "Русгаздобыча", "Балтийский химический комплекс", "Национальная газовая группа"). А самият Аркадий Ротенберг е руски милиардер, председател на борда на директорите на СМП Банка и е сред вътрешния кръг на Путин. Той е собственик и на компанията "Стройгазмонтаж", на която бе поверен държавният договор за строителството на Кримския мост.

Какво може да означава това, че ФСБ бе изпратено да арестува Махов, дясната ръка на такава фигура като Аркадий Ротенберг, пояснява Денисенко в своя профил във Фейсбук:

"1. Първо, решението за задържане на човек от такъв ранг не би могло да бъде взето без одобрението на Владимир Путин. Също както при ареста на близкия приятел на Путин, собственика на пристанищата в Санкт Петербург и бивш гангстер Иля Трабер (което се случи в средата на юни - Путин нареди арест на стария си приятел и уплаши елита: Това обаче може да е фаталната му грешка), единствено Путин може да даде окончателното разрешение за подобни действия.

2. Дали случаите Трабер и Махов са свързани, остава неизвестно, въпреки че не можем да го изключим. Логиката, която стои зад тези арести, обаче вероятно е идентична. Очевидно Владимир Путин го убеждават, че срещу него има някакъв заговор на олигарсите, което води до ареста. Разбира се, тук го има и икономическият компонент - преразпределението на собствеността. Ако тази версия е вярна, тогава арестът на самия Ротенберг е само въпрос на време. Ако не става въпрос за конспирация, а за някакво по-малко сериозно престъпление, тогава ще имаме ситуация, подобна на тази на Сергей Шойгу, при която всички от близкия му кръг ще се озоват зад решетките, а самият Ротенберг ще бъде принуден да седи ужасен в кабинета си, очаквайки всеки момент да дойдат и за него.

3. Арестът на Трабер е бил ръководен лично от първия заместник-началник на ФСБ Корольов. Очевидно и настоящата операция е била ръководена от Корольов, който бързо увеличава влиянието си.

4. Нека ви напомня, че Ротенберг е приятел на Путин още от кооперацията "Озеро" и никога не се е месил в политиката. (Тук добавяме едно уточнение - всъщност Путин и Ротенберг се познават още от края на 60-те – началото на 70-те години, когато заедно тренират самбо и джудо в Ленинград, именно тогава започва приятелството им. През 1996 г. е създадена кооперация "Озеро", около която се събират хората, които по-късно формират най-близкото икономическо и политическо обкръжение на Путин - бел. ред.). Първият предупредителен знак за Ротенберг дойде през 2025 г., когато не успя да защити министъра на транспорта и бивш губернатор на Курска област Старовойт, който се самоуби. Но сега ситуацията очевидно е много по-сложна, тъй като е арестуван най-довереният му човек и дясна ръка.

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5. Повтарям: очевидно всичко, което виждаме, не е въпрос на корупция. Трябва да има много по-убедителни причини, свързани с някаква лична обида към Путин. И версията за тази причина я е доложил на Путин именно първият заместник-началник на ФСБ Корольов. Много е вероятно Корольов по някакъв начин да държи Путин в страх (създавайки определена картина на реалността, която може да не съответства на действителността). Но основното е, че Путин започва да вярва в тази нова реалност, създадена от Корольов.

6. Всичко това ще доведе до кардинални промени във висшата политическа класа, тъй като ситуацията ще стане по-малко предсказуема за тях.

7. Какви са амбициите на Корольов все още не е ясно. Не е ясно и как ръководството на ФСО (Федералната служба за охрана - бел. ред.) ще реагира на всички тези събития. Но изглежда, че Путин започва да се чувства обзет от някакъв страх и на фона на вътрешните проблеми това ще промени коренно вътрешната политика на Русия", казва Вадим Денисенко.

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