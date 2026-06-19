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Путин нареди арест на стария си приятел и уплаши елита: Това обаче може да е фаталната му грешка

19 юни 2026, 12:46 часа 360 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин нареди арест на стария си приятел и уплаши елита: Това обаче може да е фаталната му грешка

В руския елит има раздвижване след като преди два дни осъмнахме с новината, че ФСБ е арестувала смятания за недосегаем мултимилионер и криминален бос Иля Трабер, за когото не бе тайна, че от десетилетия е близък до Владимир Путин. Новината е показателна, защото сочи за сериозно разтърсване във властта, а този прецедент, очевидно предизвикан от растящата параноя на Путин, показва, че е в ход не само поредно преразпределение на крупни активи, но и може да даде доста неблагоприятно отражение за самия диктатор. Как това може да подкопае режима отвътре пише политическият анализатор Вадим Денисенко в профила си във Фейсбук.

Иля Трабер е един от най-влиятелните бивши криминални босове и съдружник в многобройни печеливши бизнеси, включително в пристанище Приморск и петролни терминали. Неговото добро познанство с Путин бе признато дори от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, припомня Денисенко - практически това е единственият човек от престъпния свят, чието познанство с Путин е официално потвърдено от Кремъл (тук не можем да броим вече покойния Евгений Пригожин, който в криминално отношение в ​​сравнение с Трабер беше никой, добавя анализаторът). За да се разберат мащабите на влиянието на Трабер, Денисенко посочва и това, че "ръководителите на "Газпром" и "Газпромнефт" могат да се смятат, отчасти, за "подопечни" на Трабер". Още: В Русия арестуваха приближен на Путин, смятан за недосегаем

"Трабер никога не се е месил в политиката или обществения живот. Изглежда, че той разбираше отлично мястото си в политическата йерархия на Путинова Русия и се придържаше към определени правила на играта", пише още анализаторът. А сега Трабер е задържан от ФСБ по подозрение в убийството на депутат, който дори не е бил част от кръга влиятелни хора около Путин.

Денисенко обръща внимание на факта, че арест от такъв мащаб не може да се случи без одобрението на Путин. И вижда две основни причини Путин да предприеме такъв ход: политическа и икономическа. 

В първия случай това може да е предизвикано от евентуални критики на Трабер срещу Кремъл. 

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Във втория - някой от приближените до Путин го е убедил, че ще е добра идея Трабер да бъде елиминиран и активите му национализирани, а впоследствие да преминат в "правилните" ръце.

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Според анализатора, ако първата версия се окаже вярна, това ще означава, че параноята на Путин рязко се е усилила и арестът на Трабер ще изпрати послание до целия елит - следим ви и знаем всичко за вашите планове. А ако е вярна втора, икономическата, версия, тогава това ще предизвика ужас по цялата верига, защото пославието е - ако могат да отнемат всичко на Трабер, значи могат да го направят и с всеки друг. 

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"С други думи, този случай ще изплаши руските елити и ще ги убеди още веднъж, че основният им проблем е Путин. Това не означава революция. Означава, че при най-малката възможност елитът ще премине на страната на онези, които имат шанс да заменят Путин", е заключението на анализатора.

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Русия Владимир Путин Иля Трабер
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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