Държавната дума: Зад сваления руски Ил-76 е летял друг самолет с военнопленници, те са невредими

Комисия на руските въздушно-космически сили е излетяля към мястото на свалянето на самолета в Белгородска област, за да установи точните причини за инцидента.

Според налични до момента информации на снимките, разпространени от руските медии, се виждат следи от удар на ракета в сваления самолет.

ОЩЕ: Ил-76 се разби в Белгород: Има взрив, дали не е свален? (ВИДЕО)

Припомняме, че малко по-рано излезе информация от руското военно министерство, че падналият Ил-76 е превозвал 65 украински военнопленници, съответно те са загинали: Не е имало 65 украински военнопленници, а ракети на борда на разбилия се Ил-76: Аргументи защо е така (ВИДЕО)

Deputy and head of the Defense Committee, Andrey Kartapolov, told Russian media that after the crash of the Il-76 in the Bilhorod region, prisoner exchanges between the Russian Federation and Ukraine will apparently be put on pause. He blamed Ukraine for deliberately targeting… pic.twitter.com/x0QAFRM7m6