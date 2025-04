ЕК има списък с действия в отговор на митата на Тръмп: Какво разкри Фон дер Лайен (ВИДЕО)

"Митата налагат огромна цена за европейските бизнеси и потребители, отражението за световната икономика ще бъде огромно". Това заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от БТА. Тя съобщи, че ЕК подготвя списък на възможните действия в отговор на обявените миналата седмица мита от страна на САЩ. "Предпочитаме договорено решение", отбеляза Фон дер Лайен. Според нея ЕС е предложил отдавна нулеви мита за индустриалните стоки, но досега не е получил адекватен отговор от Вашингтон. Още: Фицо със скандален разказ: Урсула ми се кара половин час и каза, че съм пълен идиот (ВИДЕО)

"Винаги сме готови за добра сделка, това предложение остава в сила", каза Фон дер Лейен." Това е повратна точка за САЩ, но сме готови за преговори, готови сме и за ответни мерки и действия срещу непряко отражение на митата", каза тя.

Разнообразяването на търговските ни отношения е особено важно, посочи председателят на ЕК. Фон дер Лайен прие днес премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре и отбеляза на съвместна пресконференция с него, че ЕС и Осло търсят общи решения по общите предизвикателства. Още: Брюксел с първа реакция на новите мита на Тръмп

Тя уточни, че Норвегия е част от единния европейски пазар и това няма да се промени. Фон дер Лайен допълни, че Норвегия ще може да участва в съвместните обществени поръчки в ЕС в областта на отбраната.

Europe is ready to negotiate with the US.



We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.



Because we're always ready for a good deal.



But we’re also prepared to respond with countermeasures.



And protect ourselves against indirect effects through trade diversion. pic.twitter.com/hpZ77TXH4B