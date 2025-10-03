"Търсим нова логика на КПК": Дончев обеща 2 милиарда от ПВУ до декември, но и призна за трудности с ЕК

"До края на годината очакваме 2 милиарда евро от Европейската комисия. Когато правителството започваше работа, не само траншовете бяха спрени, но и в трагично състояние бе изпълнението на проектите. Успяхме на база решителни и добре премислени усилия да предоговорим Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)."

Това обави вицепремиерът Томислав Дончев след заседанието на Министерския съвет в петък. По думите му предстои 440 млн. евро да ни бъдат платени по втория транш от ПВУ, като в четвъртък кабинетът е подал искане и за третото плащане в размер на 1,4 млрд. евро.

От 59 цели България е изпълнила 58. Единствената, която остава нереализирана, е свързана именно с бъдещето на Антикорупционната комисия. "Не касае просто проведения избор, а концептуално логиката за съществуването. ЕК счита, че избора на състав със 121 гласа не дава достатъчно гаранции, че КПК ще е тотално деполитизиран орган. Очаквам това да доведе до задържане на 200 млн. евро", каза още той, визирайки решението на Конституционния съд по темата и промененото изискуемо мнозинство от 2/3 на обикновено от 121 депутатски гласове.

Още: "Няма тема като 6 млрд.": Дончев отрече да има риск за парите по ПВУ заради Коцев

Снимка: БГНЕС

Как ще работи КПК?

"Имаме 6-месечен срок да преосмислим изцяло съществуването, кройката, начина на избор и работата на Комисията за противодействие на корупцията. Не говорим само за преговори с ЕК, а говорим за намиране на мнозинство в НС, което да подкрепи една нова логика на съществуване на КПК", каза още Дончев, въпреки че вече има внесено предложение за закриване на органа заради политическите репресии.

Още: Заради писмото от "Обнови Европа": Второто плащане по ПВУ за България е под въпрос

Припомняме, че изказването му идва на фона на политическият акт от страна на евродепутатите от групата на либералите "Обнови Европа", които призоваха Европейската комисия да замрази средствата по второто плащане на България по ПВУ заради продължаващото задържане на варненския кмет Благомир Коцев. В писмо до институциите на ЕК председателката на групата Валери Айер заявява, че антикорупционната комисия в България се използва като оръжие за политическа репресия.

Ефектите

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че от началото на годината ПВУ се изпълнява с ускорени темпове, а правителството е направило всичко необходимо, така че България да може да се възползва от тези средства.

"От началото на година до сега по ПВУ са разплатени над 1,8 млрд. лева. Всички средства по първото плащане да разплатени. Към момента правителството разплаща проекти по ПВУ със средства от националния бюджет, които достигат сумата от 0,5 млрд.лв", каза тя. Петкова посочи, че задържането на част от средствата по второто плащане, около 200 млн.евро, няма да се отрази на дефицита на начислена основа, тъй като това е вземане, което подлежи на възстановяване от ЕК.

Още: ПП-ДБ настояват за нова процедура за антикорупционна комисия: Търсят подкрепа от ЕК (ВИДЕО)

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обясни, че когато България е заявила второто плащане, е получила не само отказ на следващата година, но е трябвало да върне допълнителни 200 млн. евро, вече получени по първото. Той обясни, че парите по ПВУ се дават срещу реформи и във връзка с парите второто и третото плащане те са изпълнени и подчерта, че предстоят още реформи. По думите на Георгиев се сформира нов екип, който да разработи концепцията за Антикорупционната комисия.