Защо жените се напиват по-бързо от мъжете: Ето какво казва науката

Още френската философка и икона на феминизма Симон дьо Бовоар забелязва, че и една чаша вино ѝ се отразява по-силно от очакваното. Тя се шегувала, че само след две чаши вече ѝ се виел свят.

Днес това има своето научно обяснение. Женският организъм преработва алкохола по-различно от мъжкия - често по-бързо и по-интензивно. Освен това мозъкът на жените реагира по-силно на успокояващото влияние на алкохола, отколкото мозъка на мъжете.

От първата глътка до навлизането в кръвта

Още: Близо 14 000 моторни превозни средства са проверени на пътя за нарушения

Алкохолът дава отражение почти незабавно. Още преди първата глътка да е стигнала до стомаха, вкусовите рецептори изпращат сигнали до мозъка, чрез което се променя сърдечната честота, кръвообращението и химията на мозъка. След това малка част от алкохола се абсорбира в стомаха, преобладаващата част от него обаче стига до тънкото черво, откъдето бързо преминава в кръвообращението. Освен това една част се разгражда от ензима алкохолдехидрогеназа (ADH) най-вече в стомаха и в черния дроб.

Проучванията обаче показват, че в рамките на тези процеси жените разграждат по-малко алкохол. Това означава, че ако мъжете и жените изпият едно и също количество, концентрацията на алкохол в кръвта на жените се повишава в по-голяма степен. Но не става дума само за това колко бързо алкохолът стига в кръвта - следващата фаза, а именно това, което се случва в мозъка, също се различава в зависимост от пола.

От теглото ли зависи?

Много изследователи са единодушни, че жените по-бързо усещат влиянието на алкохола. По отношение на причините обаче единство няма.

Още: Gen Z не пие алкохол, рязък спад и на произведената и изпита домашна ракия

Според германския неврофармаколог Райнер Шпанагел, изследовател на зависимостите, решаващ фактор е телесното тегло. "Не зависи от ензими, а от теглото." Шпанагел обяснява, че етанолът се разпределя в тялото равномерно - както в мозъка, така и в органите. По-малките тела това означава по-висока концентрация. "Ако един мъж изпие половин шише вино и една жена също толкова, в по-малкото тяло концентрацията на етанол ще е по-висока."

Други учени обаче казват, че теглото не е единственото обяснение. "Много повече от теглото или ръста влияят специфичните полови различия", казва невробиологът Едуард Скот от държавния университет в Луизиана.

Женското тяло по правило съдържа повече телесна мазнина и по-малко вода от мъжкото, поради което алкохолът се концентрира повече в кръвта им. Скот откроява и ролята на ензима алкохолдехидрогеназа, който представлява важен ранен филтър. "Когато се пие алкохол, той стига първо до стомаха, а там има известно количество от този ензим. Мъжете обаче имат повече от него, отколкото жените - затова могат в началната фаза да усвоят алкохола много по-бързо."

Тази същностна разлика е едно от обясненията защо прекомерното или рисковото пиене се определя по различен начин при мъжете и жените.

Още: Пиян шофьор самокатастрофира, пострадали са той и спътникът му

Алкохолът успокоява жените

Когато алкохолът стигне до мозъка , при жените се проявява специален феномен, казва Джил Бекер от университета в Мичиган, изследователка на полово обусловените различия в мозъка и поведението. "Жените много по-бързо развиват зависимост и изпиват по-големи количества за по-кратко време." Наблюденията на Бекер се потвърждават от проучвания, сочещи, че жените по-бързо преминават от първите глътки към сериозни проблеми с алкохола - макар да започват по-късно и като цяло да консумират по-малко.

Хормоните засилват този ефект. Естрадиолът, най-важният хормон, произвеждан от яйчниците, увеличава действието на допамина в мозъка. Алкохолът косвено повишава нивото на допамина, а естрадиолът усилва този ефект. Според Бекер, по време на овулацията жените са склонни да консумират повече алкохол.

Към това се добавя и следното: жените по-често посягат към алкохола, за да се справят със стреса, страха или депресиите. "Със сигурност има и мъже, които правят това, но жените, които приемат алкохол и наркотици за успокоение, са повече", обяснява Бекер.

Източник: Дойче веле