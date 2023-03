ЕК спусна знамената си заради инцидента в Гърция (СНИМКА)

"Нашите знамена са спуснати наполовина пред централата ни в Брюксел след ужасната влакова катастрофа, която отне толкова много жертви снощи близо до Лариса, Гърция. Цяла Европа скърби с вас", се посочва в изявлението на комисията.

Припомняме, че своята съпричастност с гръцкия народ и правителството на Гърция изразиха председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. ОЩЕ: Фон дер Лайен към Гърция: Европа скърби с вас

Повечето от балканските лидери също изразиха своята подкрепа към Гърция в този трагичен момент. ОЩЕ: Мислите на балканските лидери са с Гърция

Our flags are lowered at half-mast in front of our headquarters in Brussels following the terrible train accident that claimed so many lives last night near Larissa, Greece.



The whole of Europe is mourning with you. pic.twitter.com/Fq5QeAqnjk