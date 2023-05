Екоактивисти заляха паметник в Берлин с лепкава течност (ВИДЕО)

Активистите от групата „Последно поколение“ издигнаха плакат с надпис: „Това правителство унищожава основите на нашия живот“.

Полицията съобщи, че в акцията са участвали трима мъже и три жени. Организацията „Последно поколение“ обяви, че е поставила „кървавочервени отпечатъци от ръце“ върху паметника и е покрила с плакати цитати от конституцията. „Последно поколение“ смята, че правителството нарушава конституцията, тъй като не предприема достатъчно действия срещу изменението на климата.

Паметникът „Grundgesetz 49“ („Основен закон от 1949 г.“) на израелския художник Дани Караван се състои от стъклен панел, гравиран с цитати от конституцията, която в Германия е известна още като "Основен закон" и която е приета след Втората световна война през 1949 г.

Подобна акция на „Последното поколение“ в началото на март предизвика полемика, като немските политици от всички партии я осъдиха.

ОЩЕ: Полицията във Франция хвърля гранати по протестиращи екоактивисти

+++ Unser Blut an euren Händen +++



Jugendliche fordern im Regierungsviertel in Berlin ein, was ihnen rechtmäßig zusteht: Erhalt ihrer Grundrechte, eine Chance auf Freiheit und ein erfülltes Leben.



Wann beendet das Parlament seine Bluttaten? pic.twitter.com/k5YLd4LrUV