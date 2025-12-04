Швейцария облекчи износа на оръжие

Швейцарският парламент гласува днес облекчаване на ограниченията върху износа на оръжие, за да подкрепи местната оръжейна промишленост, без да се нарушава традиционната неутралност на страната, предаде Ройтерс. В бъдеще швейцарските компании ще имат право да изнасят оръжие в 25 западни държави, а правилата, изискващи съгласие за реекспортирането на швейцарско оръжие, ще бъдат облекчени.

Понастоящем Швейцария не разрешава износа на оръжие, ако страната получател е въвлечена във вътрешен или международен конфликт или ако сериозно нарушава правата на човека.

Директният износ на оръжия за Украйна ще остане забранен съгласно гласуваните промени в законодателството.

Кантоналният съвет (горната камара на швейцарското Федерално събрание) подкрепи промените в швейцарския Закон за военните материали с 31 гласа "за" срещу 12 "против", след като във вторник те бяха одобрени от Националния съвет (долната камара).

Решението бе взето, след като представители на оръжейната индустрия и политици изразиха безпокойство за щетите, нанесени на швейцарския оръжеен сектор, който губи поръчки в чужбина заради ограниченията.

Федералният съвет (швейцарското правителство) ще реши кога новите правила да влязат в сила. Промени в закона все още могат да бъдат подложени на референдум, отбелязва Ройтерс.

