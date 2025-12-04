Мерц предупредил Зеленски: Американските преговарящи си играят игрички с нас

Германското издание Spiegel публикува изтекла преписка от разговори, протекли наскоро между украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери. Ежедневникът твърди, че се е сдобил с бележка, която съдържа различни предупреждения от ЕС до украинския държавен глава, включително реплика на германския канцлер Фридрих Мерц, който заявява, че американските преговарящи "играят игрички - и с вас, и с нас", цитира изданието The Guardian.

Не само Мерц, но и френският президент Еманюел Макрон, според бележката, предупреждава, че САЩ може да предадат Украйна що се отнася до териториалните въпроси. "Има вероятност САЩ да предадат Украйна по отношение на територията без яснота относно гаранциите за сигурност", е цитиран да казва Макрон.

На свой ред финландският президент Александър Стуб е цитиран да казва: "Не можем да оставим Украйна и Володимир сами с тези хора." А генералният секретар на НАТО Марк Рюте се е съгласил с него.

The Guardian отбелязва, че не може да се провери автентичността на бележката. А от офисите на Мерц и Макрон не са потвърдили публично, че тези думи са техни. Специално от Елисейския дворец са заявили, че "тази формулировка не е използвана".

Доколко отговаря на истината бележката, с която разполага германският вестник, не може да се каже, но вероятно тя отразява дълбокото недоверие към начина, по който Вашингтон води преговорите относно мирния план за войната в Украйна.

Източници на Reuters потвърждават, че европейските лидери са изпратили до САЩ своя версия на мирния план без принудително отнемане на територии и по-голям допустим размер на украинската армия.

