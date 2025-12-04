Унищожихме руски самолет МиГ-29 и радарен комплекс в Крим: украинското разузнаване се хвали (ВИДЕО)

Днес, 4 декември, руски изтребител МиГ-29 беше унищожен на окупирания от руските власти полуостров Крим, похвали се Главната разузнавателна дирекция на украинското военно министерство - ГУР. Това е станало на военното летище "Кача". Операцията е извършена от специалните сили „Призраци“ на украинското военно разузнаване. От дирекцията съобщават и за още щети, които са нанесли на окупаторите, анексирали незаконно полуострова през 2014 г.

Атакуван радарен комплекс край Симферопол

„Същата нощ радарният комплекс на летище „Иртиш“ близо до временно окупирания Симферопол също беше атакуван с ракети на "Призрак".

"Специалните сили на ГУР продължават систематично да отслабват руската система за противовъздушна отбрана над временно окупирания полуостров, унищожавайки радари, противовъздушни системи, а сега и изтребители на руските въоръжени сили“, заявяват представители на разузнаването.

Снимка: iStock

Още успехи в Крим

На 21 септември самолети на звеното „Призрак“ унищожиха за първи път в историята два руски противоподводни амфибийни самолета Be-12 „Чайка“ в окупирания Крим. Амфибийните самолети Be-12 „Чайка“ са оборудвани с ценно оборудване за откриване и атакуване на подводници. Тогава бе унищожен и руски многоцелеви хеликоптер Mи-8.

По-рано два руски хеликоптера Mи-8 и влекач също бяха ударени на полуострова, когато частите на ГУР използваха дронове, за да нанесат удар по въздушната база на руснаците в Гвардейско, близо до Симферопол.