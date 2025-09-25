Войната в Украйна:

Експлозия във Великобритания, евакуират квартали (ВИДЕА)

25 септември 2025, 11:22 часа 373 прочитания 0 коментара
Експлозия във Великобритания, евакуират квартали (ВИДЕА)

Мощна експлозия разтърси индустриалната зона "Граундуел“ в Суиндън, Великобритания. Жителите на близките квартали са евакуирани. Свидетели съобщават, че са чули звуци, наподобяващи детонации и трус в домовете си, описвайки "огромно огнено кълбо“ над склада. На място веднага са пристигнали полицаи, пожарникари и екипи на спешна помощ.

ОЩЕ: Експлозия в центъра на Осло

Според пожарната и спасителна служба на Дорсет и Уилтшир, най-малко десет пожарни коли и специализирана техника са били на място, за да потушат големия пожар в склада.

Засега няма официална информация за пострадали.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Великобритания евакуация експлозия
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес