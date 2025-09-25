Експлозия във Великобритания, евакуират квартали (ВИДЕА)

Мощна експлозия разтърси индустриалната зона "Граундуел“ в Суиндън, Великобритания. Жителите на близките квартали са евакуирани. Свидетели съобщават, че са чули звуци, наподобяващи детонации и трус в домовете си, описвайки "огромно огнено кълбо“ над склада. На място веднага са пристигнали полицаи, пожарникари и екипи на спешна помощ.
ОЩЕ: Експлозия в центъра на Осло
⚡️A powerful explosion rocked the industrial area of Swindon, UK— NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2025
Residents of nearby neighborhoods were evacuated. Witnesses reported hearing sounds resembling detonations. pic.twitter.com/M3bW1XiCHp
Според пожарната и спасителна служба на Дорсет и Уилтшир, най-малко десет пожарни коли и специализирана техника са били на място, за да потушат големия пожар в склада.
Засега няма официална информация за пострадали.