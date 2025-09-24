Войната в Украйна:

Експлозия в центъра на Осло

Норвежката полиция разследва експлозия на улица в центъра на Осло. Извършен е и контролиран взрив на второ взривно устройство, намерено на същото място. Има задържан заподозрян, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Засега няма информация за пострадали при взрива в централната част на норвежката столица, в непосредствена близост до сградата на университет и на около 500 метра от кралския дворец и посолството на Израел.

Какво се знае за инцидента?

Властите са изпратили телефонно предупреждение към местните жители, с което са ги предупредили за взрива.

Второто взривно устройство, намерено на мястото на инцидента, изгледа е било бойна граната, съобщи пред журналисти полицейски служител.

По думите му, основната версия по която работят разследващите е разчистване на сметки между престъпни банди.

Местни телевизии цитират анонимни източници, според които задържаният от полицията във връзка с взрива е 13-годишен тинейджър.

Полицията засега отказва повече коментар по случая.

