Експлозия в центъра на Осло

Норвежката полиция разследва експлозия на улица в центъра на Осло. Извършен е и контролиран взрив на второ взривно устройство, намерено на същото място. Има задържан заподозрян, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Засега няма информация за пострадали при взрива в централната част на норвежката столица, в непосредствена близост до сградата на университет и на около 500 метра от кралския дворец и посолството на Израел.

#Norway 🇳🇴: Two explosions reportedly occurred in #Oslo near the embassies of #Israel 🇮🇱 and #Georgia 🇬🇪.



Seemingly perpetrators left two Yugoslavian M75 grenades on the street. One of them was fuzed and controlly detonated by the Police. Appears to be a gang-related incident. pic.twitter.com/5BZMNqrQxO — War Noir (@war_noir) September 23, 2025

Какво се знае за инцидента?

Властите са изпратили телефонно предупреждение към местните жители, с което са ги предупредили за взрива.

Второто взривно устройство, намерено на мястото на инцидента, изгледа е било бойна граната, съобщи пред журналисти полицейски служител.

По думите му, основната версия по която работят разследващите е разчистване на сметки между престъпни банди.

Местни телевизии цитират анонимни източници, според които задържаният от полицията във връзка с взрива е 13-годишен тинейджър.

Norway: Suspected failed terror attack near the synagogue in Oslo. A loud explosion was reported, and grenades along with other explosives were observed. pic.twitter.com/tXN3byaFHK — On Elpeleg 🎗️ (@onelpeleg) September 23, 2025

Полицията засега отказва повече коментар по случая.